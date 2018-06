APYME advierte que el crédito del FMI "no es una buena noticia"

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) advirtió hoy que el anuncio de las autoridades económicas de la Nación "no es una buena noticia para las Pymes y la producción nacional".



La entidad observó que el programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se dirige a sustentar inversiones productivas ni para el desarrollo local.



El monto total del préstamo, por 50.000 millones de dólares, se destinará a lograr el "equilibrio fiscal" mediante un mayor ajuste en los gastos, a fin de "garantizar el pago de intereses de la gigantesca deuda tomada por la actual administración".



Esto evitará, según APYME, si el plan tiene "éxito", el descalabro final de las cuentas públicas, pero a costa de la consolidación y aceleramiento del programa de ajuste, enfriamiento de la actividad, desregulación y apertura económica.



"Las pautas a cumplir con el FMI a cambio de los sucesivos desembolsos del préstamo implican avanzar con recortes sobre los recursos del Estado, la obra pública y las cuentas provinciales, junto con una mayor liberalización comercial y un dólar flotante", señaló la entidad empresaria.



Y aseguró que eso significa en lo inmediato devaluación y mayores aumentos de las ya "impagables tarifas energéticas, los insumos difundidos y del resto de los precios de la economía, traccionados por el valor del dólar".



A su vez, APYME señaló que la inflación en alza (que ya no tiene "metas" pare este año), continuará erosionando el poder adquisitivo de la población, con el consiguiente achicamiento del mercado interno, base de los ingresos de las Pymes, las economías regionales, los pequeños y mediamos productores y la economía social.



"En este marco no hay ninguna expectativa favorable para las Pymes, ya en emergencia por los tarifazos, el ahogo fiscal y financiero, las importaciones y la continua caída en las ventas", dijo APYME.



La entidad agregó que continuará actuando junto con el empresariado local, los trabajadores, cooperativistas y demás sectores vitales del entramado económico nacional "en defensa del mercado interno, la producción y la industria, principales motores para aspirar al desarrollo equitativo, la justicia social y la soberanía sobre los recursos de todos los argentinos".