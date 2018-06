Advierten que la inflación seguirá arriba del 20% al menos por un año más

El precio del dólar

La suba de precios en la economía doméstica será más alta este año que la registrada en 2017 y el Gobierno apuesta ahora y hasta el fin de su mandato a una baja menos ambiciosa que la planificada inicialmente para un indicador sobre el que nunca tuvo control.Pero, como el peso se sigue devaluando y el gobierno aumentará el recorte de subsidios generando una mayor suba de tarifas, el mercado ya está recalculando y a principios de julio el Relevamiento de Expectativas de Mercado ubicará su pronóstico en torno al 30 por ciento.a que el Banco Central ya no intervendrá en el mercado de cambios.Esa libre flotación valió una suba de 42 centavos (1,63%) del billete verde en la primera rueda sin presencia del Central el viernes,Si bien no lo reconocen públicamente, será ahora el ministerio de Finanzas a través del Banco de la Nación quien saldrá a jugar para evitar corridas.Desde el 20 de junio el ministro Luis Caputo tendrá unos 15.000 millones de dólares, la primera cuota que llegará del FMI.Hay un dato que los banqueros repiten en susurros para: han cambiado las metas de inflación dos veces en menos de seis meses. Para el mercado, un papelón.El 28 de diciembre pasado. El presidente Mauricio Macri terminará así su mandato sin haber cumplido una promesa central de campaña: inflación de un dígito.Lo dijo el propio Federico Sturzenegger, presidente del Central:. Para ello, el FMI le irá tomando examen a este funcionario cada tres meses: el primero será en setiembre.El 20 de junio el Fondo difundirá el Memorándum de Entendimiento firmado con Sturzenegger y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Allí se conocerán las "escalas intermedias" trimestrales a las que deberá ir descendiendo la inflación.A pesar de haber "mordido la banquina" en estos dos años y medio con la inflación, en la Casa Rosada están, una vez más, confiados en el rumbo.Un análisis de la Universidad del Salvador revelado ayer estima que por una "aceleración", la inflación de 2018 se ubicará entre el 27% y el 30%, en un escenario de "recesión para el segundo semestre de este año"., que nunca en la era Macri logró crecer menos del 20% anual.Y sin reconocer errores propios y acudiendo una vez más a la tan mencionada "herencia" del kirchnerismo, Cambiemos vuelve ahora a una tesis de su apogeo: el Banco Central tiene que ser más independiente para que el mercado confíe."Con el objetivo de reducir en forma sostenibleLucas Llach, vicepresidente de la autoridad monetaria,Llach y toda la cúpula del Central entienden que la emisión monetaria para financiar el déficit del Tesoro es la principal causa de suba de precios.Para Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del BCRA durante el kirchnerismo, el plan con el Fondo encierra en sí mismo una generación de inflación adicional, al menos hasta 2021 por la devaluación contra el dólar que solicita el organismo para licuar el déficit de cuenta corriente.y señaló que, justamente, "los factores que promovieron la inflación fue la devaluación, que también impacta en las tarifas".La suba de precios le pega a todos los agentes económicos, pero no a todos de la misma manera:Desde noviembre de 2015, la inflación acumulada del decil 1 de los asalariados formales (con ingresos más bajos) fue del 121,3%, es decir, unos 27,9 puntos porcentuales más alta que la del decil 10, que anotó un alza del 93,4%.Así lo analizó el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET),, aquellos en los que el jefe o jefa es asalariado y está sindicalizado.Este indicador señaló, por ejemplo, que la inflación general acumulada en los últimos doce meses (hasta mayo) fue del 27,1, para los que menos ganan fue del 30% y para los que más ganan fue del 25,6%. Para los jubilados alcanzó 30,1%.Por la conformación de la canasta de consumo. Lo que más aumentó en el último año y desde que asumió Macri fueron los servicios públicos, los alimentos y bebidas y la indumentaria, a lo que los pobres destinan el 95% de sus ingresos.La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, consideró ayer que el plan económico del gobierno argentino, en el marco de la Cumbre del G-7 que se desarrolla en la ciudad canadiense de Charlevoix, Quebec."El presidente Macri y yo sostuvimos una reunión muy constructiva. Reiteré mi respaldo a las importantes reformas anunciadas por el ministro Dujovne", dijo. Fuente: (Los Andes).-