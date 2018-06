Acuerdo con el FMI: Los efectos en la economía que los analistas anticipan

La corrida cambiaria

El acuerdo con el Fondo Monetario llegó antes de lo esperado y por un monto muy superior al previsto. Los US$50.000 millones pactados hablan del respaldo de los países centrales a la gestión de Mauricio Macri y también de la magnitud del ajuste comprometido para encauzar las cuentas fiscales e intentar domar la inflación de una vez por todas. Para los analistas consultados por el Económico, a partir del año próximo el acuerdo permitirá terminar con la dominancia fiscal y bajar la inflación en forma consistente, pero en lo inmediato golpeará sobre la actividad."Se decidió eliminar el principal problema económico de la Argentina: el déficit fiscal y su monetización por parte del BCRA. Con la eliminación del déficit bajará la inflación; esto permitirá reconstruir de a poco una organización económica que garantice estabilidad y crecimiento", sostuvo aNadín Argañaraz, director del IARAF."Es un programa fuerte: da una idea del respaldo de Estados Unidos y Europa", indicó Dante Sica, director de Abeceb. "Lo importante es el hecho de cortar fuerte la dominancia fiscal sobre el programa monetario.".Para Sica, la preocupación principal pasa por "evitar que la apreciación del tipo de cambio se pierda.. En 2019 se va a afianzar este patrón de crecimiento más volcado a la inversión que al consumo. El piso para 2019 es de 1,5%, pero podría crecer entre 2,5% y 3%".La implementación del acuerdo no estará exenta de protestas sociales. Según Sica, "se viene un semestre duro en términos de movilizaciones, pero no veo un deterioro generalizado de la economía como para que se genere un estado de movilización permanente. Para el sector público este año habrá pérdida de salario real. El sector privado debería quedar casi en equilibrio.. En el segundo semestre se espera una baja del consumo de bienes durables: autos, motos, línea blanca.".El fundador de Elypsisweb, Eduardo Levy Yeyati, sostuvo que "la suma sorprende positivamente y debería verse reflejado en una caída del riesgo país a partir de mañana". Para el economista, "el ajuste se concentró inteligentemente en el Presupuesto del año que viene".Por lo tanto, Argentina "no va a improvisar ajustes en lo que resta del año", sino más bien "va a calibrar la negociación de las medidas que lleven a un déficit del 1,3% en 2019".Según Levy Yeyati, ". A la hora de ajustar, como gobierno uno tiene que ser cuidadoso, mostrar que la distribución es relativamente justa y que no hay sectores excluidos y otros que cargan con todo el ajuste".. Martín Vauthier, del Estudio Eco Go, señaló que ". El fin del financiamiento monetario lleva a que sea el desarme de Lebac el que abastezca la suba en la demanda nominal de dinero"."Este acuerdo acelera el gradualismo pero no es una apuesta de shock. Cuando se tienen cinco puntos de déficit, bajar un punto es hacer gradualismo", apuntó Ramiro Castiñeira, de Econométrica. "Dejar de emitir es lo que se necesita para frenar la inflación. El acuerdo trae los dólares que no trajo la sequía ni el endeudamiento público. El ajuste de un punto en el déficit del año próximo estaba dentro de las expectativas de mercado. No afecta las posibilidades de crecimiento, no se descarta un efecto rebote en 2019 por el impacto de la cosecha.". Vamos a un esquema de flotación sucia, pero quiero ver cómo reacciona el Banco Central", sostuvo Castiñeira.Para Federico Furiase, de Eco Go, ". Es de esperar que el año que viene sea mejor que éste en materia inflación/crecimiento".Martín Alfie, economista jefe de Radar Consultores, dijo que el acuerdo podría desatar un "veranito financiero", pero no soluciona los problemas estructurales. "Alfie destacó que el dato del monto del préstamo "es muy positivo para el Gobierno. Supera expectativas, muestra fuerte apoyo internacional. Podría quebrar definitivamente en el corto plazo la turbulencia y desatar veranito financiero".Pero insistió en que "el 2018 está perdido.".Camilo Tiscornia, de C&T Consultores, indicó que "la variable de ajuste es la actividad. La idea del gradualismo era hacer un ajuste suave e ir corrigiendo la macro con la ayuda del crecimiento.". Fuente: (Clarín).-