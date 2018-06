Pese a caída externa, se mantuvo el valor de la soja local

Por soja, el valor de compra propuesto por la oleaginosa contractual se ubicó una vez más en $ 7.200 la tonelada y en el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Julio´18 cotizó a u$s 296.2 la tonelada.



En tanto, la oferta por trigo con entrega inmediata ascendió a $ 5.900 la tonelada y la propuesta de compra por maíz disponible cayó a $ 4.100 la tonelada.



El mercado de Chicago, cerró con saldo dispar: Los contratos de soja ajustaron con bajas, ante las buenas condiciones climáticas para los cultivos en EEUU; los futuros de maíz cerraron en suba, ante compras de oportunidad y los futuros de trigo finalizaron con caídas, producto de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión.



Los futuros de soja bajaron por quinta sesión consecutiva el viernes en el mercado de Chicago y registraron su mayor retroceso semanal en 10 meses: la oleaginosa terminó la semana con una derrumbe del 5,1% a u$s 356,15 la tonelada.



El maíz ganó 0,4% a u$s 148,71 en la rueda pero cedió un 3,5% en la semana, mientras que el trigo descendió un 1,3% a u$s u$s 191,07 y acumuló una pérdida de 0,6% en los últimos cinco días.

NA