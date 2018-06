Fuerte suba del dólar tras el acuerdo con el FMI: Se acerca a los 26 pesos

En los primeros compases de la jornada y tras el anuncio del acuerdo por u$s 50 mil millones, el dólar sube 30 centavos a $ 25,80, en agencias y bancos de la city porteña, según el diario Ámbito Financiero.El mercado miraba con expectativa la apertura de la sesión de este viernes, el primer día de "flotación libre", tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es que el Banco Central ya no le iba a poner techo a la divisa. La entidad tenía permanentemente una oferta de 5.000 millones de dólares para vender a $25 (precio mayorista). Esa estrategia la había estrenado el 14 de mayo, es decir un día antes del supermartes en el que vencían Lebacs por 650.000 millones de pesos. Desde entonces, el dólar no superó dicho precio en el mercado mayorista.Sobre la estrategia cambiaria que se viene de ahora en adelante, el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, fue tajante el jueves: "La incertidumbre se achica. Volvemos a la normalidad. Eso no significa que el Central nunca interviene. Lo que hicimos en estas semanas ya no es necesario" explicó.