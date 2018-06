Crédito de US$ 50.000 millones: Los puntos centrales del acuerdo con el FMI

Economía El Banco Central admitió que no hay meta de inflación para este año

PUNTOS PRINCIPALES DEL ACUERDO ENTRE LA ARGENTINA Y EL FMI SEGÚN EL GOBIERNO

Qué pidió el FMI a la Argentina

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que el 30% de los US$ 50.000 millones del crédito del FMI a la Argentina estará disponible a partir del 20 de junio, cuando lo apruebe el directorio y destacó que el acuerdo prevé una cláusula "inédita" que permite aumentar los fondos para asistencia social. "No pensamos acelerar el ritmo de reducción de subsidios", sostuvo Dujovne.En ese marco se indicó que el plan aprobado es consistente y "sostenible económica, social y políticamente", y tiene como objetivo continuar "reestableciendo el orden macroeconómico" con dos ejes clave: convergencia más rápida al equilibrio fiscal y reducción de la inflación.La reducción del déficit fiscal será la prioridad oficial. El objetivo es que en 2021 haya un superávit de 0,5%."Esto refleja el apoyo de la comunidad internacional a la Argentina. Es una muy buena noticia, estamos muy contentos", resaltó el ministro, minutos después de que el Fondo emitiera el comunicado oficial sobre el acuerdo.Dujovne, resaltó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluye una cláusula "inédita" en la historia entre el organismo y la Argentina porque "prevé eventuales relajamientos en la meta de déficit" para aplicar una porción del gasto a programas sociales."Esta política fue recibida por el Fondo con mucho apoyo. Estamos mostrando algo novedoso", aseguró el funcionario y destacó que se trata de una cláusula de "salvaguarda social, inédita en los acuerdos del Fondo y la Argentina".En tanto, admitió: "Vamos a crecer un poco menos y vamos a tener un poco más de inflación de la esperada a comienzos del año", pero remarcó que "decidimos acudir al FMI de manera preventiva para evitar una crisis".Al respecto, aseguró "tener un programa consistente para que la Argentina crezca durante veinte años y se convierta en un país desarrollado"."Todavía no podemos comentar qué porción va a ser para el refuerzo presupuestario y qué porción para reservas", señaló el funcionario.Sostuvo: "El paquete va a estar disponible a partir de la aprobación del directorio el 20 de junio", mientras estimó: "Al día siguiente o dos días después vamos a estar recibiendo el 30 por ciento de los fondos".- Acuerdo Stand-By de 36 meses que asciende a USD 50.000 millones (equivalente a aproximadamente DEG 35.379 millones o alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI).- El plan fue concebido e instrumentado por el gobierno argentino y que pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos.- Como parte de ese respaldo, tanto el FMI como el gobierno argentino tienen intención de colaborar para que se tomen las medidas y se activen integralmente los recursos necesarios a fin de proteger a la población más vulnerable a medida que avancen las reformas económicas.- El plan económico del gobierno gira en torno a un reequilibramiento de la posición fiscal.- El FMI respaldó los "redoblados esfuerzos por reducir la inflación, que, como sabemos, carcome los cimientos de la prosperidad económica de Argentina y recae directamente en los segmentos más vulnerables de la sociedad".- También avaló la "decisión del Banco Central de adoptar metas de inflación realistas y significativas, así como su compromiso por mantener un tipo de cambio flexible y determinado por el mercado".- "Nos alienta también el compromiso de las autoridades por dejar aseguradas la independencia jurídica y la autonomía operacional del banco central y por poner fin de inmediato al financiamiento del déficit federal por parte del Banco Central", indicó el FMI.- El Gobierno argentino se comprometió en mantener un piso para el gasto en asistencia social.- Hay un compromiso de velar por que el gasto social, como porcentaje del PIB, no descienda en los tres próximos años.- Incluso, si las condiciones sociales empeoran, existen disposiciones para incrementar más la asignación presupuestaria dedicada a las prioridades sociales.Lo que se busca es que la política tenga menos influencia en el Central para lo cual se mandaría un proyecto de ley al Congreso de modo que si hay un cambio de gestión sea más difícil modificar el ajuste.Este año se abandonó la meta inflacionaria debido al abrupto aumento de los precios, pero se marcó un 17 por ciento de inflación en 2019, 13% para 2020 y 9% en 2021.Las nuevas metas de resultado fiscal primario son: -2,7% del PBI en 2018 (vs. -3,2% con las metas previas)-1,3% en 2019 (vs.-2,2% antes)Equilibrio primario en 2020 (vs. -1,2% antes)Superávit de 0,5% en 2021 (vs. 0% antes)En el acumulado 2018-2021, esto significa una reducción del déficit de 3,1% del PBI, alrededor de USD 19.300 millonesHay dos vías. Una es recortar gastos, lo que afectará la obra pública, congelamiento de los salarios públicos, baja en los giros a las provincias y municipios.Sin embargo, el acuerdo dice que el gobierno puede mantener o incrementar el gasto social si la situación lo requiere.La otra vía es aumentar los ingresos, por lo que se espera que se modifiquen algunos impuestos.El préstamo se salda en ocho cuotas trimestrales desde el tercer año. Lo que vaya entrando, que serán desembolsos trimestrales donde los 50 mil millones es el máximo, no los va a comprar el Banco Central sino que van al mercado. Tiene que haber total libertad para la compra y venta en el mercado.