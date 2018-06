El Banco Central admitió que no hay meta de inflación para este año

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, reconoció hoy que ya no tiene meta de inflación para este año, pero aseguró que intentará que sea "la más baja posible".



El funcionario brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en la cual confirmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En ese escenario, se refirió a la aceleración en el costo de vida y subrayó: "Hubo un desvío por situaciones que no se pueden predecir".



"Este año vamos a intentar que la inflación sea la más baja posible, ya no como un objetivo, sino como parte de la trayectoria", puntualizó y admitió: "Para el 2018 decidimos no tener metas".



En ese sentido, insistió: "No nos ponemos específicamente una meta".



"Los rezagos de la política monetaria permiten trabajar con cierto tiempo, entonces comprometernos con una meta para 2018 nos parece que no corresponde", consideró.



Puntualizó que el objetivo para 2019 es del 17 por ciento, del 13 por ciento para 2020 y de 9 por ciento para 2021.



"Si en junio del año próximo estamos en una inflación del 20 ó 21 por ciento, estamos en buen camino", analizó.