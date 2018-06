Aseguran que se terminó la "luna de miel" con las tarjetas de crédito

Los argentinos terminaron su "luna de miel" con las tarjetas de crédito, según revela un informe realizado por la consultora D'Alessio Irol.

"Hay una relación amor odio con la tarjeta de crédito. Te necesito, pero no te quiero", remarcó Nora D'Alessio vicepresidenta de la compañía que lleva su apellido.



En el marco del '16 Congreso Nacional de Crédito, organizado por CMS', D'Alessio precisó que hoy "la gente tiene bien en claro que usar las tarjetas y endeudarse a través de ellas es necesario pero no deseable".



"Hoy la gente sabe que la situación está mal, pero a diferencia de otras crisis, piensa que puede estar mejor, es optimista. La realidad me aprieta pero soy optimista, me aprietan pero soy optimista", explicó.



D'Alessio señaló que tras la corrida financiera que se produjo en mayo, "la casa se mantiene como aspiración y refugio de valor" y explicó que la mayoría de la gente prefiere "no usar créditos financieros".



Destacó además que a la hora de buscar fondos los argentinos usan Internet para buscar y comparar productos, pero sobre el final sienten todavía la necesidad de ser atendido en una sucursal para cerrar una decisión.

"Hoy hay limitantes racionales a la hora de endeudarse, hay miedo a que la inflación y la inestabilidad laboral impidan pagar la cuota, pero también hay un impulsor emocional que es la necesidad de sentir que se puede seguir creciendo", analizó.



Precisó que la mayor parte de la clase media está endeudada. En un relevamiento, el 68% dijo estar endeudado y un 32% no.



Por su parte, Marcos Bazan socio de Deloitte, destacó que pese a la volatilidad financiera, los depósitos se mantuvieron. Planteó la necesidad de "ampliar el acceso de la población a los servicios financieros, para lograr un sistema más profundo y equitativo".



"Nos falta mejorar los costos de fondo, lograr una matriz diversificada de productos y servicios, recuperar los plazos y retornar a los precios de mercado", enumeró.



Fuente: Cronista.com.