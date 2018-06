Salarios: Las claves para entender el "5% adicional" que habilitó el Gobierno

El Gobierno anunció la firma de un decreto por parte del presidente Mauricio Macri que habilita una suba del 5 por ciento (dividida en dos tramos del 2,5% cada uno en julio y agosto) de los salarios adicional a las paritarias, como "puente" y a cuenta de la "revisión" que prevén la mayoría de los acuerdos del sector privado.El presidente Mauricio Macri confirmó esta tarde que ya firmó el decreto para que los gremios puedan negociar con el sector privado un incremento de hasta 5 por ciento a cuenta de las cláusulas de revisión."Ya firmé el decreto puente que el Gobierno le ofreció a la CGT para facilitar el aumento de 5% para julio y agosto", sostuvo el jefe de Estado en declaraciones formuladas desde el comedor presidencial, lugar en el que se realizó un brindis por el Día del Periodista.La disposición establece que los cobros sean concretados en dos cuotas durante julio y agosto.Estas son las claves del anuncio:Solo habilita/convalida que aquellos gremios que firmaron un incremento salarial de 15% durante el primer cuatrimestre del año puedan acordar una suba adicional para compensar la aceleración de la inflación hasta que se ejecuten las respectivas cláusulas de revisión fijadas en los convenios, en su mayoría a partir de septiembre.El incremento salarial que el Ejecutivo se compromete a homologar a partir del decreto es del 5% y se instrumentará en dos tramos no acumulativos de 2,5% con los salarios de los meses de julio y agosto. Esta recomposición adicional se sumará al 15% ya pactado en paritarias y no será acumulativo con esos incrementos.El decreto establece que los representantes empresarios y sindicales de cada actividad deberán sentarse en una negociación "express" para consensuar el aumento adicional de 5%. El compromiso del Gobierno solo contempla la inmediata homologación de acuerdos firmados en esos términos. El esquema no modificará otros aspectos de los acuerdos paritarios suscriptos a principios de año, por lo que formalmente no implica una reapertura de paritarias.El Gobierno solo habilitó el esquema de aumento adicional para aquellas actividades que acordaron incrementos salariales de hasta 15% por el término de un año. El beneficio alcanzará de esa forma a los trabajadores de actividades como Comercio, Obras Sanitarias, Construcción, bancarios, encargados de edificio, Luz y Fuerza, colectiveros de la UTA, trabajadores ferroviarios, pasteleros, petroleros, entre otros. Representan cerca del 60% de los convenios de actividad.La suba adicional para los meses de julio y agosto solo beneficia a los trabajadores del sector privado de la economía. El Gobierno no incluyó al personal de la administración pública nacional, que esta misma semana firmó un aumento de 15%, en su afán de mantener a raya su propósito de reducir el déficit fiscal.Si la inflación se descomprime en los próximos meses y no supera el 20% de recomposición salarial al momento de negociar las cláusulas de revisión, la suba adicional del 5% podrá considerarse como porcentaje a cuenta del incremento definitivo que se convenga entre las partes.La mejora convalidada por la medida presidencial solo se hará efectiva en los salarios de los trabajadores beneficiados una vez que las partes representativas de la respectiva paritaria firmen el acuerdo que establezca ese aumento, y el mismo sea homologado por las autoridades laborales. Si esas negociaciones se definen entre este mes y julio, a principios de agosto los trabajadores percibirán un aumento adicional del 2,5%, que trepará al 5% con los salarios de agosto, que se cobran los primeros días de septiembre.A todos los efectos, el aumento del 5% será remunerativo, es decir que incluirá los respectivos aportes a la seguridad social. Por ley, el Ministerio de Trabajo no puede homologar ni autorizar incrementos salariales no remunerativos, a excepción de sumas fijas extraordinarias.