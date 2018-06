El Gobierno ofrecerá a la CGT garantizar una suba salarial adicional al 15%

Política Gobierno convoca a la CGT para frenar el llamado a un paro

En busca de desactivar lo que sería el tercer paro general de la CGT contra la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno les ofrecerá hoy a los gremios una recomposición salarial tras los coletazos económicos que alteraron la meta inflacionaria del 15%.La propuesta oficial consistiría en. No se precisó el porcentaje del eventual aumento, pero los funcionarios saben que la, lo que garantizaría una recomposición salarial atada a la inflación.El encuentro será a las 11 en la Casa Rosada, porque a las 14 la central obrera convocó a su consejo directivo con la intención de activar una protesta, que ahora está en duda. El debate sindical ya no giraba anoche sobre si la huelga sería la semana próxima o a fin de mes: discutían si aceptarían o no la propuesta urgente de la Casa Rosada.. Triaca se reunió con empresarios en su paso por Ginebra y les anticipó los alcances de la propuesta. En su intercambio con Buenos Aires, el ministro dio por hecho que los empresarios avalarán la medida porque en definitiva es adelantar la cláusula de revisión pactada en las paritarias.Una pista de que no habrá objeción empresarial la dio el lunes pasado Jorge Di Fiori, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, al reconocer en Ámbito Financiero que "el acuerdo por el 15% con [Armando]Cavalieri quedó en la historia". Cavalieri es el jefe del gremio mercantil y uno de los dirigentes más cercanos al macrismo. Votará hoy por cancelar el paro, publica el diarioLas conversaciones con empresarios y sindicalistas para revisar las paritarias habían comenzado en plena turbulencia económica, cuando el dólar trepó a $25 en apenas unos días y el Gobierno no logró frenar el traslado a precios en las góndolas del supermercado.