Para Machinea, el FMI "pedirá más que un ajuste fiscal"

El exministro de Economía José Luis Machinea sostuvo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "pedirá un poco más que un ajuste fiscal" en el acuerdo con la Argentina. "Hay un problema por delante, sin duda", advirtió.



Machinea explicó que "todo financiamiento del FMI tiene como objetivo reducir el déficit de un país ayudando a suavizar el proceso y eso es lo que debería hacer con la Argentina".



En ese línea, esta mañana en diálogo con radio Mitre detalló que el organismo "va a ser más agresivo de lo que venía siendo, pero es consciente que no puede pedir cosas inviables en lo que respecta a medidas".



Aún así alertó que "no va a alcanzar con que vendamos algunos autos o bajemos el sueldo de algunos choferes".



Para el exdirector del Banco Central, la efectividad del acuerdo dependerá de cómo se maneje el Gobierno. "Lo importante es que haya coordinación en las medidas que se tomen", indicó al tiempo que dijo confiar "que el acuerdo con el FMI ayudará a reestablecer la confianza".



Consideró que "no hay una posibilidad de que arregle todo de una vez, el factor externo y la alta inflación. Hay que ser gradual".



"Será un gradualismo acelerado" opinó el economista que planteó que "sin dudas, hay un problema por delante".



Sobre el valor actual del tipo de cambio, Machinea dijo: "Creo que como pasa con cualquiera devaluación es reactivante en el mediano plazo, no en el corto porque afecta el salario real y a los precios. Va a haber buena recomposición salarial en el segundo semestre".



"No sé si alcanza con el precio actual pero ya iría pensando en no apreciar. Hay que mantener el tipo de cambio para estimular las exportaciones", indicó.



"Si el país se queda muy atrasado, después el salto es muy grande, y ya sabemos que pasa cuando eso sucede", agregó.



Al hacer referencia al porcentaje actual de las tasas de interés, el exministro de Economía opinó: "Estoy de acuerdo con una tasa de 40% en una urgencia, pero una vez restablecida la confianza la tasa debería relajar gradualmente. Si en dos meses se plantea que es necesario mantenerla, es que algo se hizo mal".



