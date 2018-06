La harina supera el precio internacional y el pan debería estar a $60 en Paraná

Economía Regalarán 5 mil kilos de pan frente al Congreso en protesta por los aumentos

¿Qué dicen los molineros?

El valor deen paralelo al aumento de tarifas de gas, electricidad y agua, por lo que el precio del pan podría dispararse hasta los 80 o 90 pesos el kilo.Los panaderos sostienen que sus comercios atraviesan unaporque no pudieron trasladar todo el aumento a sus productos y este miércolesa las 10:30., medida que será replicada en distintos puntos de la Argentina.La bolsa de 50 kilos de harina costaba 250 pesos a fines de febrero y en la actualidad los molinos la comercializan a 720 pesos, por lo que se acumuló una suba del 188% mientras que el kilo de pan aumentó como máximo un 20% dependiendo de la zona.En la, aunque hay panaderías del segundo y tercer cordón del Gran Buenos Aires aún lo sostienen entre 44 y 50 pesos., según precisó el presidente de la Cámara de Panaderos de la provincia, Eduardo Duscher, a la prensa local.. Este último aumento se registró la semana pasada, y casi que pasó inadvertido porque la clientela ya no compra por kilo, sino "por el dinero que tiene en el bolsillo".. "Estamos manteniendo el valor lo más que podemos, para que no impacte tanto en los gastos de nuestros vecinos", dijo Mario Usinger, un panadero de esa ciudad a"Somos cautos porque se ha notado una baja en las ventas", indicó el comerciante, al tiempo que advirtió: "Estamos elaborando cantidades necesarias sin llegar a excedente, porque antes se derivaba al pan rallado, pero ese también mermó la demanda de ese subproducto".La suba del precio de la harina está motivada por el fuerte y rápido alza en el valor del trigo que la industria molinera le compra a los productores, por una devaluación del 34% en lo que va del año.Hasta 2016, el precio de la harina tenía un nivel "controlado" dado que las retenciones a las exportaciones de trigo amortiguaban el valor internacional, pero ahora el mercado está completamente liberado y los productores lo venden en el mercado doméstico al mismo valor que al exterior."La gente ya no pide 1 kilo o medio kilo de pan. La gente entra al local y dice dame pan por 20 pesos o por 15 pesos. Y esto no puede seguir así", dijo Salvador, uno de los impulsores de la protesta que se realizará frente al Congreso.teniendo en cuenta que el pan es uno de los alimentos que más consumen los argentinos, clave en la mesa familiar."Necesitamos que la bolsa de harina baje a 350 pesos, es decir, 7 pesos por kilo. Si no,", dijo el representante panadero e indicó que también ejercen fuerte presión las subas de las tarifas y de los alquileres.El presidente de la Industria Molinera Argentina, Diego Cifarelli, aseguró que la industria molinera paga el trigo en la Argentina un 25% más que el precio internacional, por lo que consideró "inviable" una baja en el valor de la harina.El representante industrial señaló que la harina "encontró una estabilidad" en los últimos quince días porque el precio del trigo dejó de subir después de haber escalado fuertemente por la devaluación del peso.Nosotros vivimos en un mercado de libertad, de oferta y demanda donde el productor pide un precio por la tonelada de trigo y el molino acepta o no pagarlo", dijo Cifarelli.Y en ese sentido, sostuvo que "en la media que la tonelada de trigo esté entre los 6.000 y 7.000 pesos como en la actualidad, la bolsa de harina estará entre 600 y 700 pesos como en este momento".A nivel mundial,, según el representante de la molienda."Evidentemente hay una situación de mercado que hace que el precio del trigo esté (aquí) más alto. Son momentos de mercado", consideró Cifarelli.