Por devaluación y suba de tasas, se desaceleran los créditos hipotecarios

Economía Subieron los montos para acceder a las viviendas Procrear

"No solo se ve una baja en el volumen de otorgamientos del último mes, sino que se espera una desaceleración del mercado inmobiliario producto de la volatilidad del dólar", advirtió la consultora First Capital Group.Los datos de mayo confirman que la línea de créditos hipotecarios comienza a enfriarse, indicó la entidad.Agregó que "si bien en mayo se observó un incremento del 6,83% respecto del abril, se evidencia que mes a mes el porcentaje de incremento se va achicando habiendo sido en abril del 8,29% y marzo del 9,48%".El total de préstamos en pesos al sector privado durante mayo alcanzó los $1.938.879 millones, al representar un incremento del 61,2% anual.Los préstamos personales sostienen el crecimiento que se viene dando desde principio de año, llegando a un aumento interanual del 50,18%.Las tarjetas de crédito siguen en alza, representando un incremento del 36% interanual, mientras que los préstamos hipotecarios ya alcanzan un crecimiento del orden del 165,52%."Con la suba de tasas dispuesta por el BCRA, muchas entidades, sobre todo las mayoristas, se vieron en la necesidad de empezar a encarecer los préstamos y de esta manera también poder disminuir la oferta y conservar la liquidez, premisa fundamental de los Bancos en tiempos de volatilidad financiera", sostuvo Guillermo Barbero, socio de la consultora.Consideró que "en este segmento del año se ve crecer la mora y se espera ansiosamente el sueldo anual complementario de junio como un paliativo para la misma"."Durante este mes se puede observar notablemente un gran crecimiento en el uso de tarjetas. El auge en el uso del plástico durante este mes puede estar ligado al punto anterior: al disminuir la oferta de préstamos personales, los tarjetahabientes la utilizaron para suplir esta falencia y se "autoliquidaron" la financiación que estaban necesitando", continuó el ejecutivo.En cuanto a las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, durante mayo continuo con su crecimiento, representando una suba del 6,83% respecto al mes pasado, acumulando un stock de $196.313 millones."Si bien hasta aquí ha crecido, se observa un enfriamiento de la línea debido en un primer momento al alza de la tasa y luego por la suba del dólar. No solo se ve una baja en el volumen de otorgamientos del último mes, sino que se espera una desaceleración del mercado inmobiliario producto de la volatilidad del dólar", explicó Barbero.En cuanto a los préstamos comerciales, esta línea ha experimentado un crecimiento con relación al que se observó el mes pasado: el incremento ha sido del 7,12%.En términos interanuales representa un aumento del 67,11% ubicándolo con un stock de cartera de $773.653.Juan Curutchet, presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, admitió que "hay menos llamadas para pedir créditos hipotecarios por primera vez, pero no es la película de fondo".Consideró que "si la demanda tarda en recuperar, mejoraremos la línea o bajaremos la tasas para permitir la accesibilidad"."Para la gente es un esfuerzo pero nadie se arrepiente. Hay que comparar mundos reales, con los alquileres. Nuestra visión es que el dólar ya está estabilizado. Es natural que la gente se haya asustado con la turbulencia cambiaria. Cuando uno se quema con leche ve una vaca y llora", dijo el funcionario.