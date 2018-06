Multimillonarios: Los diez más ricos de Argentina suman u$s 35.000 millones

La revista estadounidense Forbes publicó el ranking de las personas más ricas del Planeta, que incluye a una veintena de magnates argentinos. Paolo Rocca, principal heredero de la Organización Techint, encabeza una lista autóctona cuyo 10 primeros integrantes suman la cifra nada despreciable de 35.900 millones de dólares."La brecha entre los realmente ricos y los meramente ricos continúa ampliándose, a medida que las fortunas se elevan a nuevas alturas", reflexionó la publicación, que reunió en su lista un total de 2.208 multimillonarios del mundo entero.La lista está encabezada por Jeff Bezos, dueño de Amazon y denominado el primer centimillonario de la clasificación anual, con 112.000 millones de dólares. Le sigue, de cerca, Bill Gates, quien abandonó el primer puesto de la lista por primera vez en 23 años (US$ 90.000 millones).El francés Bernard Arnault tuvo grandes ganancias en su imperio de artículos de lujo LVMH y gracias a un acuerdo para comprar casi todo Christian Dior pudo aumentar su fortuna hasta los 72.000 millones de dólares. Es el hombre más rico de Europa, antecedido por el empresario estadounidense Warren Buffet (US$ 84.000 millones).Argentina aparece por primera vez en la lista en el puesto número 404, de la mano de Paolo Rocca y su hermano, Gianfelicce, quienes dirigen el Grupo Techint. "Sus compañías operan en proyectos de producción de acero, ingeniería y construcción, minería, petróleo y gas y en el sector hospitalario y sanitario italiano", explica Forbes. "En todo el Grupo Techint obtiene más de $ 15 mil millones en ventas anuales y emplea a unas 48,000 personas en todo el mundo". Los Rocca amasan una fortuna de US$ 9.700 millones.Detrás de Rocca, en el ranking de argentinos aparecen Alejandro Pedro Bulgheroni y familia, de Pan American Energy (US$ 7.300 millones); Gregorio Pérez Companc y familia, de Molinos Río de La Plata y PeCom Energía (US$ 3.900 millones); Jorge Pérez, de Ican Brickell, St. Regis Resort an Residences, entre otros (US$ 3.000 millones); y Eduardo Eurnekian, de Corporación América (US$ 2.700 millones).Le siguen la familia Werthein, de CEI Citicorp, La Caja, y Telecom, entre otros (US$ 2.300 millones), Edith Rodríguez, de Pluspetrol, la mujer más rica del país (US$ 2.000 millones); Alberto Roemmers, de Laboratorio Roemmers (US$ 1.800 millones); Hugo Sigman y Silvia Gold, de Grupo Insud (US$ 1.600 millones) y en el puesto 10, Marcos Galperín, de MercadoLibre (US$ 1.600 millones).Además, en la lista aparecen Javier Madanes Quintanilla, con U$S 1.600 millones, dueño de la compañía de aluminio Aluar; Jorge Brito, del Banco Macro, con U$S 1.500 millones; el dueño de los supermercados Coto, con U$S 1.100 millones; y los hermanos Felipe y Marcela Noble Herrera, con U$S 1.000 millones. Con $ 1.000 millones, Héctor Magnetto es uno de los argentinos más "pobres" de la lista.La lista de argentinos la completan Alberto Pierri y su familia, propietarios de Papelera Tucumán, con U$S 600 millones; Franco Macri y familia, con U$S 540 millones; la familia Born, con U$S 510 millones; Nicolás Martín Caputo y familia, U$S 500 millones; Daniel y Omar Garbarino, con U$S 500 millones; y la heredera de "Amalita" Fortabat, Amalia Amoedo Lafuente, con U$S 480 millones. (Fuente: Perfil).-