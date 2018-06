Reservas del Banco Central cayeron por debajo de 50.000 millones de dólares

Las reservas internacionales del Banco Central perforaron la barrera de los US$ 50 mil millones al ubicarse en U$S 49.933 millones y retrocedieron al nivel más bajo desde el 4 de septiembre de 2017.Según datos del Banco Central, las reservas bajaron este lunes unos US$ 280 millones con relación al viernes cuando estaban en 50.215 millones.Para encontrar un volumen de reservas como el de este lunes, hay que remitirse al 4 de septiembre del año pasado cuando estaban en US$ 49.477 millones.Por el contrario, el dato más alto del año se verificó el 11 de enero cuando se ubicaron en US$ 63.906 millones, 13.973 millones más que en la actualidad.Este lunes la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 26 millones, mientras que en el mercado de cambios, la entidad no tuvo participación.Informó que se realizaron pagos de servicios a organismos internacionales por US$ 25 millones y un desembolso por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 5 millones.