Triplican el tope para las compras en el exterior

La AFIP modificó el régimen de Importación y Exportación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier, es decir, compras de mercaderías que no superen los 50 kilos, conformados por hasta tres unidades de la misma especie.



La Dirección Nacional de Facilitación de Comercio señaló que "resulta razonable y oportuno proceder con la actualización del importe para las mencionadas operaciones".



El valor FOB de las mercaderías a exportarse no podrá exceder ahora los 1.000 dólares para cada remitente del envío.



El valor FOB de las mercaderías a importarse no debe exceder los 3.000 dólares para cada destinatario.



FOB se refiere al Valor de Venta de los productos en su lugar de origen más el costo de los fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la Mercancía hasta la Aduana de salida.



La norma firmada por el recaudador federal Leandro Germán Cuccioli derogó la Resolución General N° 1.811, que establecía un topo de 1.000 dólares tanto para importar como para exportar productos.



Esta modificación que entró en vigencia este lunes no alcanza al régimen denominado como "Puerta a Puerta", es decir, el régimen para compras de mercaderías que no superen los 2 kilos con un valor que no supere los 200 dólares.