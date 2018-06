Los alimentos subieron 17 por ciento en lo que va del año

Las mediciones de mayo sobre los precios de los alimentos y del costo de vida para las familias comienzan a detectar el impacto de la devaluación del 25% de la moneda nacional que se produjo en los primeros días del mes. La canasta de alimentos pasó de un ritmo de 2% promedio de incremento mensual, a 7% sólo en el quinto mes, mientras que la canasta total básica (que considera todos los bienes y servicios necesarios para que una familia supere la línea de la pobreza) siguió una tendencia similar.Un relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) marca que la canasta básica aumentó un 19,38% en los primeros cinco meses, mientras que la de alimentos varió un 17,05%. Ambos casos superan la meta inflacionaria del Presupuesto Nacional para todo el año del 15%, cifra que sirvió de referencia para casi todas las negociaciones paritarias que se cerraron en el primer cuatrimestre del año. "Las metas de inflación no se van a cambiar. Ratificamos las metas del 15% para este año, 10% para 2019 y 5% para 2020. El plan de metas es un organizador de nuestro programa económico y respecto a ella hemos negociado paritarias", indicó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a principios de mayo. Pero la estampida del dólar, que cerró el mes de abril en $20,45 y para mediados de mayo había pasado los $25, voló por el aire cualquier techo que se les haya querido instalar a los precios.Las consultoras y medidoras, privadas ya dan cuenta de ese punto de inflexión. Dentro de dos semanas, se conocerán los resultados del Indec que probablemente arriben a conclusiones similares.El estudio de ISEPCi pone en evidencia que en diciembre de 2017 una familia tipo (dos adultos y dos niños) requería $14.993 para cubrir sus gastos totales indispensables, mientras que el mes pasado necesitó $18.412, es decir $3.419 más.Por su parte, la canasta básica de alimentos que en diciembre era de $6.144,98 mensuales, en mayo se encareció $1.037,60 más para adquirir los mismos artículos.Por rubro, los productos de verdulería tuvieron un incremento sustancial (+16,92%), seguidos por los de almacén (+5,82%), y los de carnicerías que "sólo" subieron 2,52%. Otro informe, realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analiza el período comprendido entre la segunda quincena de marzo (18 de marzo) y la primera quincena de mayo (20 de mayo), es decir 60 días de observación. En el seguimiento de 37 productos, se registró un aumento promedio del 16%.Para CEPA, las principales alzas se destacan en frescos, bebidas y elementos de higiene personal. En el caso de productos que no son estacionales, y que son de consumo masivo, como la yerba o el arroz, llevan un promedio de 50% de aumento durante los primeros 5 meses del año.Los carniceros alertaron a fin de esta semana que los cortes subirán un promedio de 10% en los próximos días. Sostienen que van a tener que trasladar al mostrador el aumento que se observa en el Mercado de Hacienda. "El carnicero también tiene sus problemas, bajan las ventas y es una situación comprometida porque tiene que pagar la luz, el alquiler. Las carnes que recibe el carnicero subieron el viernes pasado un 8%", resumió Alberto Williams, titular de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de Capital Federal.El presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste, Rodolfo Silva, transmitió gran preocupación por el precio de la harina. La bolsa aumentó 300% desde febrero y el traslado al precio del pan parece inevitable. "Lo único que pedimos es que bajen la harina, si no el precio del pan debería ser $80 o $90, se les va a complicar a la gente la compra de pan", afirmó, al tiempo que alarmó sobre más cierres de panaderías que no podrán afrontar los grandes costos.