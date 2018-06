El Gobierno busca acelerar negociaciones con el FMI a cambio de un ajuste mayor

El Gobierno apurará esta semana la definición de un paquete de al menos US$ 30.000 millones con organismos multilaterales de crédito. Integrantes del equipo económico estuvieron hasta ayer en Washington negociando el sostén principal de ese paraguas financiero: un crédito stand by del Fondo Monetario. El auxilio incluye además conversaciones con el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina., señala el diario. Un estudio del viernes del Instituto para las Finanzas Internacionales con sede en Washington, señaló que los bonos argentinos fueron los más castigados en el mundo emergente en estos dos meses. De ahí que uno de los puntos claves de la negociación pasaría por conseguir un primer desembolso rápido. De ese modo, el Gobierno despejaría las dudas sobre el horizonte de cara a las elecciones 2019, algo que los inversores empezaron a monitorear más de cerca en las últimas horas. Las necesidades de financiamiento para lo que resta el año, según una estimación de Eco Go, son U$S 3.701 millones. Y US$ 26.413 millones para el próximo. Aunque en Finanzas sostienen que el gap financiero de 2019 se achicaría - de los US$ 26.000 millones- por el ajuste fiscal.Es que el Gobierno, a cambio de la ayuda financiera,, explican en el Gobierno.El año próximo la meta fiscal rondaría 1,5% del PBI. Argentina se comprometería a seguir corrigiendo la cuenta de subsidios en 2019 y otros precios como consecuencia del desequilibrio fiscal y el reacomodamiento del dólar de estas últimas semanas. El viernes el Gobierno descartó el congelamiento de la nafta en línea con lo que varios economistas advirtieron tras la devaluación del peso: posponer la actualización de los costos con el sólo objetivo de mostrar cifras más bajas en la inflación, aumentaría el riesgo de acumular distorsiones. Por otro lado, y como señal de ahorro, en Hacienda calculan que detener la baja de las retenciones agregaría recursos por 0,3% del PBI.Fuentes oficiales precisan quecon objetivos "realistas". Por el lado de las Lebac, se analiza que ese instrumento quede sólo para bancos ?tendrían hoy entre 40% y 50% del stock total-.El Gobierno guarda hermetismo sobre el monto del paquete que se negocia con los organismos. Fuentes señalan que el piso de la ayuda sería US$ 30.000 millones. Según analistas del sector privado, la Argentina podría recibir más. El ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel calcula de US$ 40.000 millones a US$ 45.000 millones. Y Javier Alvaredo, director de ACM, sostiene que "no me sorprendería que el monto total orille los US$ 50.000 millones".La negociación con el FMI lleva tres semanas -Macri anunció la vuelta de la Argentina al Fondo el 8 de mayo-. Desde entonces el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y otros miembros del equipo de ese ministerio -incluido de Finanzas-, se reunieron prácticamente cada semana en Washington con el staff técnico del FMI. Desde el pasado miércoles y hasta ayer se encontraban trabajando allí en el cierre del acuerdo. Fuentes del mercado opinan que restaría definir sólo el monto del paquete. Argentina solicitó el acceso a un programa stand by de alto acceso. Voceros del gobierno señalan que Nicolás Dujovne viajará a Washington para cerrar el acuerdo y verse con Christine Lagarde. No precisaron cuando. Las conversaciones con el Banco Mundial, BID y la CAF las conduciría el Ministerio de Finanzas.En paralelo al trabajo de los técnicos, en los días próximos el ala política del Gobierno reforzará su compromiso ante la comunidad financiera global de llevar adelante un ajuste fiscal mayor al de 2016-2017. Marcos Peña, jefe de Gabinete, y Luis Caputo, ministro de Finanzas, viajan esta noche a reunirse con inversores en Londres y Nueva York. Y Mauricio Macri participará de la reunión del G-7 en Canadá el próximo fin de semana. Allí estará Lagarde