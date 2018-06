En mayo, la recaudación superó los 295 millones de pesos

Foto 1/2 Foto 2/2

"La recaudación sigue reflejando datos firmes del nivel de actividad y del consumo interno", dijo el director de la AFIP, Leandro Cuccioli, al presentar las cifras de la recaudación de mayo en la sede del organismo.

El funcionario destacó que esta "es una cifra record" cuya base de comparación no está influenciada por el sinceramiento fiscal tal como sucedió en meses anteriores.



Uno de los tributos que más traccionaron fue Ganancias que aumentó 46,2 por ciento para sumar poco más de 76.400 millones de pesos.

En este sentido, Cuccioli consideró que "venimos de un muy buen 2017, que se reflejó en los balances de las sociedades", y se tradujo en un aumento en la percepción de Ganancias.



Además, "estamos comparando con un mes de 2017 en que la actividad económica empezaba a levantar", dijo el funcionario.

Cuccioli advirtió que "no me preocuparía si los meses siguientes no tenemos porcentajes de crecimiento tan altos" en la recaudación "porque estaremos comparando con meses en que se dio la recuperación" de la economía, que alcanzó a casi el 3 por ciento el año pasado.

El IVA también registró una suba de 46,2 por ciento para superar los 87.300 millones de pesos, si bien en este gravamen "pesa" una inflación interanual del 25 por ciento, según las primeras estimaciones privadas.



Por su parte las retenciones a las exportaciones subieron 59,7 por ciento y llegaron a 10.800 millones de pesos, en medio de la depreciación del peso.

Antes de que se diera a conocer las cifras de la recaudación, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron que en mayo liquidaron poco más de 1.677 millones de pesos, y que incrementarán esa cifra durante junio, cuando se coseche el grueso de la cosecha de soja.



"La liquidación de divisas mensual comenzó a recuperarse en mayo", cuando comenzó la suba del dólar en la plaza local "al incrementarse en un 21.8 por ciento con respecto al mes precedente, y se prevé que siga aumentando en junio con la continuación del ingreso de la cosecha gruesa, a pesar del impacto negativo de la sequía inédita que padeció la producción", destacó el comunicado.

En tanto, los derechos de importación subieron 63,2 por ciento hasta 8.750 millones de pesos.



El impuesto al cheque también mostró un avance en línea con el promedio, 42,9 por ciento para sumar por más de 19.000 millones de pesos, en los que también "pesa" en la comparación una inflación en torno al 25 por ciento.

El sistema de seguridad social aportó 68.601 millones de pesos con un aumento interanual de 25,6 por ciento, que está en línea con los ajustes salariales y un mayor nivel de empleo registrado, en especial en el sector de la construcción.



Durante la conferencia de prensa, Cuccioli desestimó que los anuncios de recortes en empleados públicos puedan afectar al personal del organismo.

"En la AFIP la edad promedio es 49 años, estamos teniendo retiros con lo cual no veo que acá tengamos sobredimensionamiento de planta", dijo Cuccioli.