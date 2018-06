Las reservas internacionales del Banco Central finalizaron mayo con una baja de US$ 6.529 millones tras intervenir en la plaza cambiaria para contener la suba del dólar, que en ese período aumentó 22,1 por ciento.Este jueves finalizaron en US$ 50.094 millones, al disminuir US$ 496 millones respecto del día anterior.Las reservas de la autoridad monetaria habían terminado abril en US$ 56.623 millones.En un mes, la moneda norteamericana subió más que en todo 2017, período cerrado con un aumento del 17,3%.