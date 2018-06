Concordia: aumentan las tarifas en el servicio de remises

Daniel Martínez, Presidente de la Cámara de Remises de Concordia, confirmó a Elonce.com que desde la hora 0 de este viernes rige el nuevo aumento en el costo de los remises.



Estos nuevos valores "no van a ´emparchar´ nada, porque a la falta de rentabilidad la viene sufriendo el remisero desde octubre de 2017. Un rulemán que en ese momento salía 400 pesos, hoy sale 900. El seguro, de 500 se fue a 730. Un parabrisas que andaba en dos mil pesos ahora está en 4 mil. La batería que estaba en 1700, hoy está en 2800; la oblea que hay que renovar todos los meses, salía 200, hoy está en 600. Y si le sumamos todos los porcentajes, de lo que es la nafta o el gas, el costo de vida, quedamos cortos con lo que se aumenta", aseguró.



"La cuota de pago diario en la remisera se va de los 157 pesos a unos 183, estimamos. No se puede cobrar más, porque está establecido por ordenanza", detalló Martínez.

Por su parte, Cristian, un remisero de esa ciudad, dijo: "La calle está dura, todo caro, la gente empieza a economizar por donde puede, y este va a ser un tema, el del servicio de remis. Los costos nuestros suben mucho y mantener el auto, a diario, se pone difícil".



Para que "rinda" el trabajo es necesario "hacer de diez a doce horas" por día, reconoció. "Se hace largo el día, pero es lo que trabajamos promedio, todos los que andamos arriba del auto".



Al entender del remisero, "este aumento no significa que nos impactará un 17 % más, sino que vamos a recaudar exactamente lo mismo, pero capaz haciendo menos kilómetros y consumiendo menos combustible".



Opinó que tras el aumento en la suba de tarifas, "en los primeros diez días se va a sentir un cimbronazo para los que trabajamos en esto; pero luego, el que siempre ocupó remises, lo va a seguir haciendo".Elonce.com.