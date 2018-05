Ahora, los no bancarizados podrán invertir en Lebac con una aplicación

La empresa de comercio electrónico Mercado Libre lanzará este año la firma Mercado Fondo, una aplicación que permitirá a sus clientes invertir en las Lebac del Banco Central para obtener una renta, indicó este jueves el presidente ejecutivo de la empresa, Marcos Galperín.Alrededor del 50% de los argentinos no tiene cuenta bancaria y se ve obligada a realizar sus compras en efectivo. Mercado Libre apunta a brindar una herramienta de ahorro a quienes tienen fondos en su billetera electrónica."Esta gente que hasta ahora estuvo excluida (del sistema bancario), al estar obligada a utilizar efectivo no puede ahorrar, el efectivo que le sobra no le genera renta. Con Mercado Fondo (...) todo el saldo que les quede en su billetera digital inmediatamente les va a generar una renta similar a la de las Lebac", explicó Galperín."Va a ser un fondo que invierte en Lebacs, con lo cual va a ser a tasas similares a las Lebacs", explicó Galperín a periodistas.El Banco Central elevó la tasa de interés de las Lebac en 1.250 puntos básicos a principios de mes para llevarla hasta un 40% anual, en un intento por contener una fuerte suba del dólar y volver atractiva la inversión en pesos.Para cumplir con la normativa del Banco Central, Mercado Libre se asoció con el Banco Industrial (Bind), para armar un fondo de inversión en renta fija, explicó a Reuters Osvaldo Giménez, vicepresidente de Mercado Pago para América Latina."Inicialmente vamos a hacer un fondo muy conservador, que va a invertir en instrumentos de renta fija, Lebac, plazo fijo, para que no haya riesgo en la inversión", dijo Giménez.La empresa planea posteriormente lanzar Mercado Fondo también en Brasil y México, agregó Giménez.