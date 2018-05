El dólar subió 22,1% en mayo y el alza mensual fue mayor que en todo 2017

El dólar avanzó esta tarde dos centavos, a $25,51 para la venta, y regresó así al máximo histórico en lo que constituyó la sexta rueda consecutiva con incrementos.Según un promedio realizado por el Banco Central, el billete cerró a $24,59 para la punta compradora y a $25,51 para la vendedora.Así, durante mayo la moneda norteamericana acumuló un incremento de 22,1 por ciento.De esta manera, el avance de este mes supera en casi cinco puntos porcentuales al revalúo que tuvo el dólar en todo 2017, cuando cerró con un ascenso de 17,2%.El mercado recordará mayo como el mes de la crisis cambiaria, en la que el dólar avanzó casi 25% desde fines de abril hasta el 15 de mayo.La primera vez que el dólar había tocado el récord fue el 14 de mayo pasado, en medio de un fuerte clima de tensión cambiaria y un día antes del denominado "supermartes" en el que vencían $617 mil millones en Lebac, que el Banco Central pudo finalmente renovar en su totalidad.En ese contexto, el gobierno adoptó una serie de medidas con el objetivo de contener la escalada: el Banco Central salió a ofrecer u$s 5.000 millones en el MULC; intervino en el mercado secundario de Lebac; lanzó la posibilidad de un swap de Lebac de corto a largo plazo; participó del mercado de futuros del dólar; subió la tasa de política monetaria al 40%. Mientras que el Tesoro colocó Botes para restar presión al mercado cambiario.Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa subió tres centavos a $ 24,96, pese a ventas del Banco Nación por u$s 500 millones, debido a que el cierre de posiciones que vencían en la fecha volvió a ejercer presión sobre los precios y se reflejaron en el fuerte volumen de negocios en todos los segmentos del mercado.Asimismo, el Banco Central vendió futuros por más de u$s 400 millones en el sistema OCT del Mercado Abierto Electrónico (MAE) para junio, julio y agosto, con el objetivo de dar tranquilidad al mercado de futuros del dólar."Nuevamente el peso de aportar oferta en el mercado estuvo soportado por los bancos oficiales quienes con importantes posturas de venta abastecieron los pedidos de compra que no encontraron respuesta del lado de la oferta genuina. El Banco Central, asimismo, estuvo presente en los mercados de futuros dando cobertura para estimular el ingreso de divisas en el segmento de contado. La acción combinada en estos segmentos del mercado acotó significativamente la fluctuación del dólar logrando además que los valores se mantuvieran por debajo de los $ 25", detalló el analista Gustavo Quintana.