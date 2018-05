Los cero kilómetro acumularán suba cercana al 15 % en menos de dos meses

Algunas terminales de automóviles adelantaron a su red la suba de precios que regirá desde mañana. En el caso de Toyota, el ajuste previsto es del 7% mientras que General Motors comunicó un 6,3% de suba promedio para todos los 0 km. En el caso de Renault, rondará un 4%.



La marca japonesa fue la única que durante mayo reajustó los precios una sola vez en el orden del 2,5%. El resto tuvieron entre dos y tres listas de precio vigentes debido al salto del dólar de los primeros días del mes. Por eso, el aumento de Toyota de junio busca recomponer los valores a la realidad del tipo de cambio actual. Las otras compañías. Las otras automotrices cerrarán hoy sus listas de precio con ajustes parecidos a los conocidos.



Pese al fuerte aumento de los 0 km en mayo, las ventas se mantienen en alza. Según los últimos datos registrados, con 69.500 unidades, los patentamientos estaban creciendo un 6,9% respecto de la misma cantidad de días de mayo de 2017. Quedan computar parte del martes, ayer y hoy. En el sector estiman que se superarán los 80.000 vehículos, por lo que el mes mostrará una mejora respecto de un año atrás cuando se patentaron 77.672 0 km. No alcanzará para ser récord como en mayo de 2013, cuando se registraron 92.000 vehículos, pero sí el acumulado de los primeros cinco meses del año estará por arriba del mismo período de aquel año que, hasta ahora, es el mejor de la historia. La reducción del porcentaje de crecimiento en la comparación interanual, respecto de los niveles que se venían alcanzando meses atrás, no es una cuestión de menor demanda sino que el volumen de operación actual se contrasta con meses de muy buena actividad del año pasado.



Es por eso que mayo es un buen mes en ventas impulsado por los descuentos y la financiación que ofrecen las terminales. En el tema de las bonificaciones, los porcentajes sobre el valor de un vehículo son importantes. Por ejemplo, en el caso de un 0 km de un valor de $450.000, se consigue un descuento de $60.000, lo que implica una rebaja del 13%. La terminal subsidia en $40.000 y los $20.000 restantes lo pone la concesionaria.

Casi todas las marcas están con esa política y, pese a que se había anunciado el fin de las bonificaciones, en realidad nunca desaparecieron. Sólo se cambio la estrategia de exposición para que los consumidores no se acostumbren a pedir descuentos y para que las cuotas de planes de ahorro no tengan que bajar al ritmo de las bonificaciones. Al subir las listas de precios, suben la cuota de los planes, pero si la bonificación es permanente las terminales deben trasladar el beneficio a los suscriptores del sistema. Al modificar la estrategia, no es necesario beneficiar con un descuento a un consumidor que ya tienen asegurado por 84 meses que dura el plan. Hay que tener en cuenta que el 25% de las ventas se hacen por ahorro previo.



Se estima que en junio deberán reforzar la estrategia de descuentos para mantener la demanda fuerte pese a los ajustes que se vienen pero esta política va a seguir ya que la competencia hace que ninguna marca quiera bajarse a costa de entregar el mercado a otra marca.

Fuente: Ámbito Financiero