Lanzan un plan nacional para triplicar el área bajo riego en Argentina

A través de la resolución 108/2018 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la cartera productiva indicó que este programa "está destinado a constituir la base sobre la cual se elaborarán los diferentes programas y proyectos que aborden diferentes áreas de la temática de la agricultura irrigada e impulsar su desarrollo integralmente sustentable en todo el territorio nacional".



En los considerandos de la normativa, Agroindustria manifiesta que actualmente la superficie irrigada en Argentina ronda las dos millones de hectáreas y que "se estima posible y necesario ampliar la superficie de riego, hasta llegar al año 2030 con seis millones de hectáreas e incrementar la eficiencia de aplicación del agua para riego, para lo cual es imprescindible coordinar y armonizar los esfuerzos públicos y privados". Condiciones Según consta en el documento oficial, el objetivo no es sólo ampliar la producción bajo riego si no también mejorar la eficiencia de estos sistemas, para evitar problemas como la salinización de los suelos.



"Se pueden constatar bajos niveles de eficiencia de los sistemas de riego existentes, debido principalmente al mal estado de la infraestructura intrafinca y el escaso nivel tecnológico de aplicación de riego", señala la resolución.



También destaca que mejorar el uso del riego permitiría expandir la frontera agrícola hacia zonas que hoy son inviables por falta de agua de lluvia o por las características de sus suelos. Componentes El plan nacional de riego, constará de ocho componentes:



Fortalecimiento de instituciones públicas, como organismos provinciales, nacionales, entes autárquicos vinculados a la temática del riego, entre otras; y privadas, como organizaciones de productores, consorcios y asociaciones de riego.



Capacitación técnica y formación. Tanto de agentes públicos como privados.



Investigación. Generación y gestión de información útil y relevante para el desarrollo del riego a nivel nacional, provincial y local.



Obra pública. Inversión en diseño de nuevas y mejores obras de captación, conducción y distribución de agua de riego, como así también para el mantenimiento de las obras existentes.



Financiamiento. Ampliar la disponibilidad de recursos financieros, para la promoción de inversión privada en modernización o expansión de la superficie bajo riego.



Legislación. Armonización y convergencia del corpus legal sobre la propiedad y el uso del agua.



Medio Ambiente. Diseñar estrategias de adaptación al cambio climático referidas a la gestión integral y sustentable del recurso hídrico aplicable al riego.



Comunicación. Difusión del Plan Nacional de Riego 2018-2030. Mesa de competitividad Otra de las cuestiones que establece la resolución es que se constituirá una Mesa Nacional de Riego, como ámbito de debate y seguimiento del Plan Nacional.



En ese sentido, la semana pasada se llevó a cabo la primera reunión de la Mesa de Competitividad de Regantes, que tuvo como principal objetivo "buscar soluciones a las limitaciones que enfrenta la expansión del riego y la continuidad de una gran cantidad de producciones dependientes del recurso agua por esta herramienta", indicó Agroindustria en un comunicado.



"Es enorme el potencial sobre riego que tiene la Argentina, por eso es muy importante esta primera reunión, están todos los actores representados junto a las provincias y trabajaremos para poder analizar lo que el sector necesita, que sabemos no es poco, para poder expandirse y alcanzar toda su plenitud", expresó el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza.



La Mesa de Competitividad de Regantes es la primera instancia de participación en torno al desarrollo sostenible del riego. Asistieron al encuentro autoridades del área de energía, de manejo del agua y del ministerio de Producción, tanto del gobierno nacional como de las principales provincias (Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza y Santa Fe), así como representantes del Banco Nación, Ministerio del Interior y de las diferentes cámaras e instituciones del sector.



Entre los ejes de trabajo, fue analizada la eficiencia en materia energética y la reconversión a energías renovables. La cuestión del suelo y del agua también estuvo presente en la agenda del día: respecto al primer punto, se trabajó sobre las habilitaciones provinciales y la Ley de tierras; en cuanto al segundo aspecto, se expresó la importancia de simplificar los trámites y del próximo lanzamiento de un mapa de acuíferos a nivel nacional.



Fuente: Agrovoz.