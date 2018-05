Estudio reveló que la informalidad laboral sigue alta, con ingresos más bajos

Un informe sobre empleo elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que en 2017 un 47,9% de los ocupados pertenecían al sector "micro-informal" de la estructura productiva.



"Uno de los problemas principales que genera la existencia de un importante sector micro-informal en la estructura productiva es que este guarda escasa relación con la economía moderna globalizada, sino mayoritariamente con un mercado interno pobre, conformado por los estratos bajo y medio bajo de la sociedad", destacó el reporte al que tuvo acceso ámbito.com, en base a datos del tercer trimestre de 2017.



Según la UCA, los trabajadores micro-informales están ocupados en actividades precarias o inestables, con condiciones de trabajo deficitarias, bajos ingresos, falta de protecciones sociales y limitaciones para ejercer los derechos laborales. Los principales problemas que afrontan en la marginalidad laboral son la "inmovilidad ocupacional", dada la imposibilidad de acumular experiencia o desarrollar habilidades necesarias para participar del sector formal, y en la etapa de adultos mayores, el "abandono económico, la falta de una jubilación digna y la necesidad de continuar trabajando en esas condiciones".



Los resultados de la encuesta de la Deuda Social reflejó que sólo 43,9% de la población económica activa mayor de 18 años posee empleo pleno de derechos. El 18,5% es subempleado inestable (changas, trabajos temporarios o no remunerados, o beneficiarios de planes), el 27,8% cuenta con un empleo precario (sin seguridad social) y el 9,8% se encuentra abiertamente desempleado.



En el sector de los micro-informales, casi 80% pertenece a hogares pobres, el 50% son cuentapropistas y todos tienen un ingreso inferior al salario mínimo, que en el período analizado (julio 2017) se ubicaba en $ 8.860.



El ingreso medio mensual de los trabajadores informales llegó a $ 8.479 en 2017, un 39,6% menor que el ingreso medio del total de ocupados, que alcanzó los $ 14.032. En tanto, el ingreso de los ocupados del sector público fue de $ 18.389, mientras que en el sector privado formal promedió $ 19.401.



El estudio agregó que entre 2010 y 2017 el ingreso medio del total de los trabajadores bajó 4,4%, aunque en la fracción micro-informal la caída es más abrupta: 17,7%. "Contrariamente, el ingreso medio de los ocupados del sector privado formal se incrementó 5,9% y los del sector público no presentaron cambios significativos", completó.



Además, la UCA remarcó que los ocupados informales se encuentran "muy desprotegidos": el 78,3% no cuentan con aportes jubilatorios y el 52,1% no posee cobertura de salud nominativa.



Lo mismo ocurre con las condiciones "psicosociales" de los desamparados. "El 21,6% sufre malestar psicológico, en el 23,9% se observó un afrontamiento negativo ante los problemas, el 9,6% expresaron sentirse nada o poco felices y el 14,7% tienen creencia de control externo", subrayó el trabajo estadístico.



El "locus de control externo" sucede cuando el individuo percibe que un evento externo a su alrededor ocurrió de manera independiente a su comportamiento, y por tanto, asocia al azar, a la suerte o al destino, que eso haya pasado. Para los psicólogos, lo grave de esta situación es que si la persona piensa que lo que ocurre a su alrededor no depende de él, será posible que no actúe para cambiarlo.



Otro de los impedimentos para obtener mejor empleo es el hogar. Un trabajador de nivel socioeconómico medio alto tiene 14 veces más posibilidades que un remunerado del estrato más bajo. "La región de residencia, denotando los dispares niveles de desarrollo regional, también genera situaciones diferenciales de inserción en la estructura productiva: los trabajadores habitantes del Conurbano bonaerense presentan 1,85 veces más de probabilidades de encontrarse ocupados en unidades productivas del sector micro-informal que aquellos trabajadores residentes en la ciudad de Buenos Aires", reafirmó el Observatorio.