La producción industrial pyme creció 2,5% en abril

La producción de las pymes industriales creció 2,5% en abril frente a igual mes del año pasado, y completó así diez meses consecutivos en alza, de acuerdo con un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



La actividad acumuló un incremento de 2,8% interanual en el primer cuatrimestre de 2018, pero con relación a marzo, en abril registró una caída de 2,3% (en la medición con estacionalidad), que en parte se explica por la menor cantidad de días hábiles, indicó la entidad empresaria.



Además, puntualizó que el crecimiento interanual alcanzó en abril al 44,3% de las industrias, reduciéndose 4,4 puntos porcentuales la proporción de empresas en alza; a su vez, la relación de fábricas en baja se redujo levemente a 30,6% (desde 32,5% en marzo) y otro 25,1% se mantuvo sin cambios.



Según el informe, abril "fue un mes donde la actividad general continuó progresando pero con al menos tres obstáculos: se deterioró la cadena de pagos y hubo más problemas para cobrarle al cliente; subieron los costos financieros y eso deterioró la rentabilidad; menos empresas crecieron y aumentó la brecha entre los empresarios a los que les va bien y aquellos que no".



De los 11 sectores relevados, 8 crecieron, 2 cayeron y 1 se mantuvo sin cambios (siempre hablando de la comparación anual).



Tuvieron evolución anual: "Material de Transporte" (14,5%), "Productos químicos" (5,4%), "Papel, cartón, edición e impresión" (4,7%), "Productos de metal, maquinaria y equipo" (4,3%), "Minerales no metálicos" (3,3%), "Calzado y marroquinería" (3,0%), "Productos textiles y prendas de vestir" (0,6%) y ''Maderas y Muebles" (0,5%).



Se movieron con bajas anuales: "Alimentos y bebidas" (-1,5%) y "Productos eléctrico-mecánicos e informática (-4,4%). Y se mantuvo sin modificación los "Productos de caucho y plástico".



CAME señaló que "como consecuencia de la coyuntura menos favorable, se produjo una fuerte derrumbe en la cantidad de empresas con planes de inversión para los próximos seis meses (de 40% en la medición anterior a 28% en la actual".



"El menor número de entidades con planes inversores no sorprende, teniendo en cuenta que el 81% de las firmas consultadas cree que el presente no es un buen momento para desarrollar nuevos proyectos", añadió la entidad.



Todos los datos surgieron de la Encuesta Mensual Industrial realizada por CAME entre 300 industrias pymes.