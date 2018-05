Gualeguaychú: Prorrogarán actualización de las habilitaciones comerciales

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguaychú, Ignacio Farfán informó que se reunió con el Centro Comercial y los representantes del Colegio de Ciencias Económicas, para analizar el tema de las habilitaciones comerciales y que la primera medida acordada, es una prórroga de un año para que los comercios actualicen sus datos. En Gualeguaychú, sobre unos 6 mil comercios, hay 1400 que ya están en óptimas condiciones.



Farfán indicó a Radio Máxima que "nos reunimos con el Centro de Defensa Comercial y el Colegio de Ciencias Económicas por el tema del vencimiento de las habilitaciones comerciales y hemos elaborado un borrador de Decreto que estamos presentando a la firma del Intendente Municipal con varias medidas. La principal es una prórroga, hasta el 31 de mayo de 2019, para regularizar los comercios. Dentro de ese período deberán actualizar datos e incorporar algunos rubros que no están incorporados para proceder a su habilitación".



Farfán precisó que "también se crea un área que se llama 'Habilitación a Domicilios', que operará en los casos de solicitudes de nuevas habilitaciones comerciales, con el objetivo de acortar y agilizar los plazos para el otorgamiento de las autorizaciones. Asimismo se dispuso la publicación en la Página Oficial del Municipio, del Mapa Digital de Comercios Habilitados".



Según explicó el Secretario de Gobierno Municipal, "en nuestra ciudad existen entre 6 mil y 6500 comercios, de los cuales unos 1400 están en perfectas condiciones. Unos 3500 tributan pero que no tienen la habilitación correcta que exige la ley. El resto no tiene habilitación alguna", finalizó Farfán.