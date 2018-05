Delegación china inspeccionará arándanos entrerrianos para su exportación

Alejandro Pannunzio, titular de APAMA, adelantó que en septiembre arribará a la provincia una delegación del gobierno chino que inspeccionará el arándano entrerriano como paso previo a la habilitación de exportación del producto.



"Se aprobó el protocolo para poder exportar, así que en el mes de septiembre vamos a recibir una delegación de China que revisará los campos para dar el puntapié inicial y autorizarnos a exportar", indicó.



El protocolo al que hace mención el empresario es el marco fitosanitario que las autoridades del Senasa acordaron con el gobierno asiático.



Esta delegación daría el "ok final" para ubicar el producto en el mercado chino, puntualizó. "A continuación de esa visita se harían los primeros envíos", agregó.



"Lo que estamos haciendo ahora es capacitar al recurso humano que trabaja en los campos que pretenden exportar en el control de algunas plagas y enfermedades que no es más que lo que ya venimos haciendo", expresó.



La dificultad pasa ahora por la protección arancelaria que el gigante asiático impone al producto. "La cuestión es que Argentina tiene un 30% de arancel para entrar a China. Hay una parte importante de la población argentina que no quiere hacer un tratado de libre comercio, lo que trae como consecuencia que tenemos el mercado abierto, pero tenemos que pagar el 30%", comentó.



El empresario entendió que el problema es argentino y no chino: "Si decimos que hay una barrera arancelaria, pareciera que nos están discriminando y ese no es el punto de vista correcto. El punto de vista correcto es que dado que Argentina no tiene vocación de firmar tratado de libre comercio para defender algunas actividades, esto trae como consecuencia que otras sufren aranceles de este tipo. Tenemos un mercado abierto que no podemos explotar en toda su magnitud", precisó. (APF)