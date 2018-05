China declinó invertir en proyecto clave para nueva pastera en Uruguay

A pesar de la buena relación entre los gobiernos de China y Uruguay, los negocios van por otros rieles y los chinos no tienen interés en apostar por Botnia.



El "romance" entre ambos países no fue suficiente para convencer a las cuatro principales empresas chinas constructoras que se habían interesado en la reconstrucción del Ferrocarril Central. La obra es clave para la instalación de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM-Botnia, que de concretarse será la inversión más grande en la historia del Uruguay.



Con la decisión de las empresas chinas de no presentarse a la licitación, el interés por este proyecto se redujo de forma significativa.



La fecha límite para presentarse al llamado es el martes próximo, y según informaron varias fuentes empresariales y dos fuentes del gobierno, el interés que hay "es muy poco". "Hay una sola empresa decidida a presentarse y otra que está analizando si lo hace o no", dijo un funcionario del Poder Ejecutivo, sostiene el diario montevideano El País.



Donaciones millonarias hacia Uruguay, cooperación en capacitación, interés por ampliar acuerdos comerciales, y hasta la chance de firmar un Tratado de Libre Comercio entre la potencia mundial y el pequeño país sudamericano no fueron suficientes para seducir a los chinos.



El proyecto es la reconstrucción de la vía férrea entre Paso de los Toros y el puerto de Montevideo. Si bien surge a demanda del plan de la segunda fábrica de celulosa de UPM, el presidente Tabare Vázquez dijo que se hará "con o sin UPM". El plan prevé que los trenes conecten ambos destinos en no más de seis horas, cuando hoy el trayecto insume más de diez ya que no se puede avanzar a más de 30 kilómetros en la hora.



Las vías deberán tener la capacidad de soportar trenes que lleguen a una velocidad de 100 kilómetros por hora. La inversión total se estima en 800 millones de dólares y comprenderá la construcción de varios túneles y puentes, así como el rediseño de la ruta, para lo que se deberán expropiar unos 250 padrones a lo largo del tramo.



En total habían sido 12 las empresas y consorcios que compraron los pliegos de la licitación internacional a un costo de 10 mil dólares. El hecho que solo una de ellas se termine presentando deja nulo margen de maniobra al gobierno oriental para poder elegir entre varios proyectos.



El gobierno había tomado la decisión a comienzos de este mes de aplazar la fecha límite para presentar los proyectos de interés. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas (MTOP) informó que la decisión fue a pedido de las empresas interesadas. Una fuente técnica del Poder Ejecutivo dijo que si solo hay una oferta, se podría declarar desierto el llamado y dar una nueva prórroga.



"El proyecto del ferrocarril tiene que salir sí o sí. Eso es una orden del presidente que viene desde hace tiempo. Veremos si hay que rediscutir algunas particularidades del proyecto", confió un informante citado por el diario.



El ministro de Economía, Danilo Astori, destacó la importancia de la obra y presentó la forma en que el Gobierno pagaría a la empresa que esté dispuesta a hacerla.



El proyecto será licitado bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP) y la retribución económica que ofrece el Gobierno es a través del "pago por disponibilidad". Es decir que el Estado pagará al constructor a lo largo del plazo de concesión de la obra, siempre que la vía férrea esté en condiciones óptimas de operación. Este es el punto que generó muchas dudas en las empresas inicialmente interesadas y que las llevó a tomar la decisión de no presentarse.



La empresa uruguaya Saceem es una de las que sí decidió presentarse al llamado que vence el martes 29. "Lo hacemos pero con muchos esfuerzos", dijo una fuente técnica de la firma, quien argumentó que el proyecto es muy ambicioso, con plazos muy complejos de cumplir y cuyo riesgo es alto. A su vez tuvieron muchas dudas sobre la ecuación económica, dijo la fuente.

Fuente: El País de Montevideo