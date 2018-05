"El Gobierno necesita plata y la caja más fácil que tiene son las retenciones"

"Eso no es nada nuevo pero si veo lo que pasa en el sector agropecuario veo otra contracara", dijo sin embargo el exfuncionario, quien sostuvo que el productor de soja "además de pagar ganancias, ingresos brutos, bienes personales impuestos a los débitos bancarios, ABL, paga un 27,5% de retenciones".



En este marco, Buryaile sostuvo que "muchos productores perdieron plata cuando cosecharon este año y el Estado se llevó la de él y gane o pierda la tiene que pagar". "A mí no me parece bueno", añadió en declaraciones a Radio 10.



"Estoy seguro que el Presidente no está de acuerdo con este tipo de impuestos y creo que no son buenos", sostuvo. "Creo que esto tiene que ver con la necesidad de reducir el déficit, que es un déficit muy importante", remarcó.



Consultado acerca del pedido de Elisa Carrió, quien a través de sus redes sociales llamó a los productores rurales a no retener la soja, Buryaile respondió: "El productor agropecuario no es el que liquida las divisas, el exportador es el que lo manda afuera y es el que tiene que ingresas las divisas. Creo que es un concepto equivocado el de Carrió".



"Hay sojeros que tienen su producto en silobolsas como algunos stockean mercadería, pero individualmente no mueven el amperímetro del tipo de cambio", sostuvo.