Empresario de un "super chino" que no pudo abrir se presentó ante el INADI

El Dr. Joaquín Pérez Müller, abogado del empresario, informó que "después de la última audiencia pública, salió la resolución de la no autorizando para la apertura del supermercado, decisión que apelamos. Como el trámite se estaba dilatando, porque en 10 días debía resolverse, presentamos un 'Recurso de Queja'. Por otra parte, habiendo sufrido discriminación en la audiencia pública, realizada en Crespo, el empresario presentó una denuncia ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo) contra el municipio y las autoridades que intervinieron en el proceso. La misma ya se formalizó el lunes. Al atentar contra derechos inherentes a la persona, la denuncia tiene carácter estrictamente personal. Tiene más de 10 páginas, donde se detallan cada uno de los hechos a los que se atribuye el carácter discriminatorio".



Sobre la no autorización para abrir el comercio, el abogado expresó que "insistimos en que hay un derecho adquirido, porque se solicitó el permiso de uso de suelo, con un plano presentado, para hacer un supermercado. Esto fue habilitado por el municipio de Crespo, por lo que se otorgó el permiso de uso. Luego se pidió la factibilidad para un supermercado minorista, firmado por un maestro mayor de obras, junto con un plano de seguridad e higiene, lo que también fue aprobado por la municipalidad. En ese momento se empezó a hacer una inversión, confiando en que estaba todo bajo regla. Se hizo además un informe de impacto socio-ambiental, que es la primera vez que se realiza en la ciudad, que es costoso y en el que trabajaron 8 profesionales, que también salió favorable a la instalación del supermercado. Anteriormente, para la ampliación de un supermercado de Crespo, en 2004, no se exigió ese estudio. De alguna forma se aplicó la ley para algunos y para otros, no" remarcó en diálogo con FM Latina 97.5.



? Ustedes hablaban de inversiones millonarias?

? Sí y se realizaron compras de mercaderías, confiando que el proceder no iba a ser de esta forma. La misma, en su mayoría, se perdió. Aún así con nuestro cliente, seguimos los pasos administrativos que corresponden. El lugar no está operando porque no estaría habilitado? Sin embargo hay un derecho adquirido y seguiremos buscando que se autorice? En cuanto a la presentación ante el INADI, es a instancias de los clientes. El propósito es que alguien tome las riendas del caso? El propietario está afectado por este tema, su estado económico es complicado? Le gustó mucho Crespo y su gente para radicarse y ahora es una decepción el trato que recibió? Pero tiene esperanza de trabajar? Simplemente está articulando los medios legales para trabajar como lo garantiza la Constitución.