Posible cambio en esquema de retenciones: "Las opciones están sobre la mesa"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no descartó ni confirmó que el Gobierno vaya a modificar el cronograma de baja de retenciones a las exportaciones de soja o la vuelta de los derechos de exportación para el maíz y el trigo.



"Con respecto a la soja no tengo ningún anuncio para hacer. Nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, la decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal y en ese contexto todas las opciones están sobre la mesa", dijo el funcionario.



Dujovne se expresó así en una conferencia de prensa brindada junto a su par de Interior, Rogelio Frigerio, en el Centro Cultural Kirchner tras una reunión de Gabinete ampliado encabezada por el presidente Mauricio Macri.



"Es lógico que el sector privado especule con qué vamos a hacer pero nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles son las medidas que vamos a adoptar en el camino para llegar a un déficit fiscal más bajo que el que teníamos proyectado inicialmente", sostuvo.



Presupuesto



Dujovne sostuvo que el Presupuesto Nacional de 2019 tendrá que ser "cumplible" y deberá permitir que la Argentina "mantenga el proceso de crecimiento".



"Estamos haciendo un trabajo muy exhaustivo sobre el proyecto de Presupuesto del año que viene, porque queremos tener un Presupuesto que sea cumplible, que proteja a los más vulnerables y que permita que la Argentina mantenga el proceso de crecimiento que estamos transitando", sostuvo el funcionario.



El jefe de Palacio de Hacienda explicó su nuevo rol de "coordinador" de los Ministerios vinculados con la economía.



"Aquí, nadie está arriba no abajo de nadie. Somos todos ministros. Hicimos un cambio de cómo nos organizamos en algunos temas. Lo que hago es coordinar las decisiones que afectan el gasto, el crecimiento, los precios, para que haya una unidad conceptual monolítica", puntualizó.



Y añadió: "buscamos que esa relación entre los ministros funcione de la manera más aceitada posible. Yo coordino algunas decisiones de los Ministerios económicos, vinculados con aspectos macro de las decisiones de esos Ministerios".