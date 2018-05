Sin intervención del Central, el dólar sube 17 centavos y ya perfora los $ 25

Sin intervención del Banco Central, el dólar rebota y sube este miércoles 17 centavos a $ 25,03 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio deSucede luego de que el Banco Central mantuviera ayer la tasa de política monetaria en el 40% y la divisa cayera el martes siete centavos.En la plaza paralela local, por su parte, el blue cerró opera estable a $ 25,40 según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, bajó ayer 17 centavos a $ 24,32.En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa perdió once centavos a $ 24,28 debido a una importante oferta de privados, que surgió durante la última media hora, cuando los inversores esperaban que la autoridad monetaria deje inalterado el tipo de interés de referencia.En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 37,50% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 210 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negociaron el plazo de 30 días a 39,75% y la de 120 días al 38,05% TNA.En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 903 millones, más del 75 % se operó entre mayo y junio, a $ 24,463 y $ 25,14 con una tasa de 30,57% y 33,15% TNA respectivamente. Los plazos bajaron en promedio más de 12 centavos acompañando la baja sobre el final del spot, donde quedó pactaron poco más de 10 centavos por debajo del cierre previo.Por último, las reservas del Banco Central bajaron este martes u$s 13 millones hasta los u$s 54.261 millones.