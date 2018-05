Etchevehere negó que se analice frenar la reducción de retenciones a la soja

El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, aseveró que "no hay ningún cambio en estudio" en el esquema de reducción gradual en las retenciones a las exportaciones de soja.



Etchevehere calificó de "solo rumores" a las versiones que circularon en los últimos días sobre la posibilidad de que el Gobierno ponga fin al esquema vigente para la reducción de retenciones a las exportaciones de soja.



"Hoy tuvimos una reunión con el nuevo coordinador del área económica (el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne) y no se tocó el tema", dijo Etchevehere, en una conferencia de prensa en la sede de Agroindustria, donde se anunciaron los cambios en el sistema de registros de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP).



El ministro remarcó que "no está en estudio ningún cambio" y sostuvo que "se trata solo de rumores" las versiones en circulación en los últimos días.



"El productor necesita previsibilidad y nosotros cuidamos al productor, creemos que es un sujeto que invierte y apuesta por el país", enfatizó.



Para el ministro, "hay conformidad con el esquema de baja de retenciones, viene funcionando bien y no hay cambios en el horizonte".



En las últimas dos semanas, distintos sectores pidieron suba e implementación de retenciones, a lo que se sumó el anuncio del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, de reducir el déficit fiscal este año del 3,2 previsto en presupuesto a un 2,7 por ciento, lo que disparó las especulaciones.



Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la baja de retenciones a la soja tendrá un costo anual cercano a los 1.000 millones de dólares para el Estado.



Desde enero pasado, las retenciones se reducen a razón de 0,5 por ciento por mes. De esta forma, tras partir de una alícuota de 30 por ciento en la actualidad, el derecho esta en 27,5 por ciento, y se prevé que la tasa final será de 18 por ciento en diciembre de 2019.



Ante un potencial escenario de cese de la baja gradual, las entidades que conforman la Mesa de Enlace (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria) analizan la posibilidad de emitir un comunicado conjunto bajo el argumento de que "cualquier cambio vulnera la seguridad jurídica" y que "sería un desacierto que se modifique el esquema", dijeron esta tarde a Télam fuentes del sector.



Al respecto, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, dijo que "seguramente la idea de terminar con la baja de las retenciones es una iniciativa del Gobierno".

El dirigente manifestó el deseo de que "sea un globo de ensayo", aunque luego deslizó su parecer de que "la cuestión viene en serio".



Esta mañana, la Asociación de la Cadena de Soja (ACSOJA), emitió un comunicado en el que dijo que "es muy importante dar previsibilidad al productor, quien al momento de realizar la siembra basó sus decisiones en el esquema existente. Es muy importante mantener el esquema de rebajas".



"No cumplir con el esquema definido sería un desincentivo para la próxima campaña. Consideramos que es fundamental para el país generar incentivos a los sectores como el nuestro que son más competitivos y pueden revertir la difícil situación en que quedo el país a fines de 2015", insistió la entidad.