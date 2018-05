La fuga de capitales se ubicó en 2.055 millones de dólares durante abril

El balance cambiario en abril arrojó un déficit de US$ 1.502 millones, impulsado en parte por consumos de residentes por viajes y otros pagos al exterior, mientras la fuga de capitales al extranjero se ubicó en ese mes en US$ 2.055 millones, según un informe publicado por el Banco Central.



En abril, cuando la autoridad monetaria ya había comenzado a tener intervenciones en la plaza cambiaria para contener los movimientos del dólar, las reservas internacionales disminuyeron US$ 5.103 millones, al cerrar con un stock a fin de mes de US$ 56.623 millones.



Con relación a las ventas en el mercado de cambios, el organismo indicó que la cifra neta fue de US$ 4.731 millones, mientras sostuvo que fueron adquiridas por clientes del sector privado unos US$ 3.726 millones.



Subrayó, además, que "el Tesoro Nacional y el Banco Central no realizaron en el mes operaciones de cambio entre sí de forma directa".



En tanto, señaló que "las operaciones de la cuenta corriente del balance cambiario resultaron deficitarias en US$ 1.502 millones".



El balance cambiario comprende las operaciones realizadas por entidades con clientes a través del mercado de cambios y las efectuadas de forma directa con reservas internacionales del Banco Central y del Gobierno nacional de manera directa a través de su cuenta en el Banco Central.



Indicó que ello fue "explicado por los déficits en las cuentas ´Ingreso primario´ y ´Servicios´ por US$ 1.114 millones y US$ 911 millones, respectivamente".



El segmento "servicios" se encuentra compuesto "en gran medida por los consumos de residentes por viajes pasajes y otros pagos al exterior por el uso de tarjetas", según puntualizó el Banco Central.



Respecto de la cuenta capital y financiera del "Sector Privado No Financiero", el sondeo subrayó que "registró egresos netos por US$ 3.939 millones".



Argumentó que se dio "básicamente por los egresos registrados por la formación de activos externos por US$ 2.055 millones y por la reversión en los flujos de inversiones de cartera de no residentes destinados a inversiones en pesos, que cerraron el mes con una salida neta de US$ 1.345 millones".