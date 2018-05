Senasa: "Ya se hizo lo más doloroso", dijo Ricardo Negri

El presidente del Senasa, Ricardo Negri, dijo en una entrevista con LA NACION que no hay más listas de despidos en el organismo, luego de las 213 desvinculaciones, y que ahora el ente está trabajando para recomponer la matriz salarial de profesionales y técnicos que cobran menos que el resto de la administración pública.



El Senasa tiene un plantel de 5600 empleados y un presupuesto de $5000 millones, $960 millones para la parte operativa. Mientras los profesionales cobran 28,3% menos respecto del estándar del Estado, los técnicos están un 15 por ciento menos.



-¿Cómo sigue la reestructuración en el organismo?



-Lo que hicimos hasta ahora tuvo que ver con lo más doloroso, que fueron las reducciones. No hay más listas de despidos, pero el que no venga a trabajar las horas que tiene que trabajar, a su casa. En los edificios centrales habrá control biométrico de accesos para que estén las horas para hacer lo que tenemos que hacer, en tanto que en los lugares descentralizados empezamos a reordenarlo para hacerlo más eficiente.



Nosotros tenemos que tener más profesionales de distintas disciplinas para hacer lo que tenemos que hacer. Y lo otro es la descentralización operativa, porque la operación del Senasa está allá donde están los productores, los industriales, la barrera o los puertos. El trabajo del Senasa está con otros, no solo. La palabra clave es presente. El Senasa tiene que estar presente hoy y también en el futuro.



El trabajo del Senasa tiene que estar en la frontera, en la barrera, para defender del ingreso de una enfermedad. Y tiene que estar presente ahora que estamos con el protocolo de China (para carne enfriada y congelada con hueso). Por eso vamos a tener nuevas campañas contra algunas enfermedades como tuberculosis y brucelosis y para eso el técnico del Senasa tiene que estar al lado del productor. Estar presente es estar también en las oficinas locales para que el productor pueda hacer la autogestión y para que el que no sabe, no puede o no quiere se lo acompañe.





-¿Se hicieron algunas reincorporaciones tras las desvinculaciones?



-Sí, por problemas de salud o errores en el sistema, por una persona que se enfermó antes o tuvo un accidente o estaba con tratamiento prolongado. A esos los reincorporamos. La deficiencia de sistemas y de la estructura para tomar decisiones lleva a esos errores.



-¿Qué otra cosa se viene en el organismo?



-Hay una diferencia entre los profesionales del Senasa versus el resto de la organización pública. Mi meta es acomodar la matriz salarial, que es de un 28,3% menos en el caso de los profesionales y de un 15% menos en los técnicos contra el estándar del Estado. Estamos pensando en recomponer esa matriz salarial.



-¿Qué falencias observó en la organización?



-Es una organización muy antigua desde el punto de vista de la gestión, no había un sistema de administración económica. Me fue muy difícil saber cuánto era la deuda, que iba desde las oficinas locales a proveedores de servicios. Esa deuda era más de dos meses y medio de giro. Estamos ordenando ese proceso lo mismo que en una empresa, en una casa. Pero para destacar me encontré con profesionales excelentes; me sorprendió el nivel de profesionalismo.



-¿En qué cosas hubo ahorros?



-Ahorramos $148 millones en los cinco contratos principales de proveedores, como seguridad, limpieza. Después, con la vuelta de las oficinas a las rurales y cooperativas (hay 377 oficinas en el país), este año vamos a ahorrar 15 millones y el próximo 30 millones.



- ¿Cuántos trámites ya se bajaron con la desburocratización?



-En aranceles había 1800, hoy son 301 pero vamos a seguir bajando. Además, había 188 registros, hoy 126 y vamos a terminar con 45 en octubre.