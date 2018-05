Lagarde afirmó que el FMI se "enfoca" en los más "vulnerables"

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, sostuvo que el organismo internacional ahora se "enfoca" en los más "vulnerables" y reconoció que "en el pasado Argentina sufrió experiencias financieras muy, muy dolorosas".



"Estoy muy al tanto de que en el pasado Argentina sufrió experiencias financieras muy, muy dolorosas", afirmó Lagarde, en una entrevista que brindó a Canal 13.



Destacó que eso se dio "en particular, aproximadamente quince años atrás, en el momento de la crisis financiera".



"Argentina estaba en una mala situación y mucha gente sufrió enormemente como resultado de ello. Creo que Argentina es un país distinto ahora y está en una posición diferente", agregó.



La número uno del Fondo señaló que el organismo "es una institución que obviamente está enfocada en los miembros a los que intenta ayudar, en el país al que intenta ayudar y principalmente en la gente del país al que intenta ayudar".



"Y es debido a esta triple preocupación que nos enfocamos en reparar la situación de la balanza de pagos, pero también nos aseguramos de que haya una red de seguridad social y protección de las poblaciones que están más expuestas, más vulnerables, para que ellas no carguen el peso del sacrificio y estén protegidas bajo cualquier programa que hagamos", dijo.



Además subrayó: "Sé que hay en la población argentina hay muchas personas que viven por debajo del umbral de pobreza y ello necesitan estar cuidados y necesitan estar protegidos en cualquier programa que preparemos, propongamos, conversemos y que al final del día sea el programa de Argentina, no el programa del FMI".



Con respecto a las negociaciones con la Argentina, Lagarde dijo que el viernes último se reunió con el Consejo Directivo y que su reacción fue "alentadora".



"La reacción del Consejo Directivo fue alentadora y ahora hemos comenzado trabajos preliminares y comenzaremos las negociaciones en los próximos días", indicó.