Video de "El Barrero": El camión que saca la leche del tambo tras un temporal

"Te invito a que te tomes unos minutos y veas el informe que grabamos este fin de semana de cómo se saca la producción lechera de los tambos de nuestra zona, en medio de un temporal de abundante lluvia!! Activa el HD y míralo en alta calidad!".Con ese prólogo el realizador audiovisual Sebastián Sánchez compartió en su cuenta de Facebook un video que documenta las peripecias de "El Barrero", uno de los dos vehículos doble tracción que utiliza una empresa que recolecta leche en los tambos de la zona de Gálvez, departamento San Jerónimo, cuando las lluvias vuelven intransitables los caminos de la región.Con Daniel "Cacho" Delgado al volante, el Mercedes Benz 1114 doble tracción recorre varios kilómetros surcando el conocido "camino de la 31", completamente cubierto de agua, con su cisterna a cuestas más otra de tiro en un pequeño acoplado. Sánchez relató aque el vehículo, modelo "ochenta y pico", perteneció a algún destacamento de montaña del Ejército Argentino y sus dueños decidieron mantener el aspecto original.La odisea que muestra Sánchez, quien acompaña al chofer durante uno de los tres viajes necesarios para completar un equipo de leche en "tierra firme", es parte de una idea que apunta a "mostrar en canales locales, con videos cortos, los procesos ocultos detrás de productos cotidianos", explicó. Así como ahora cualquier consumidor puede tomar dimensión del esfuerzo que implica llevar leche a su mesa cuando los temporales asolan la cuenca lechera, el realizador se propone documentar actividades como la rutina de ordeñe en el tambo, la cría porcina o el trabajo en una panadería.El video fue filmado el pasado sábado 12 de mayo y de inmediato se "viralizó" en las redes sociales: fue cientos de veces compartido con decenas de miles de visualizaciones. También cosechó infinidad de mensajes de felicitación para él y para quienes -como "Cacho"- desarrollan estas auténticas proezas cotidianas. "Me quedé asombrado; me dejó sin palabras", relató Sebastián.Al día de hoy la situación del "camino de la 31" -que lleva ese nombre por haber sido la vía de acceso a una cremería que tenía esa denominación- sigue igual o peor. "La gente del transporte me cuenta que cuando baja el agua es todavía más difícil transitarlo, porque las ruedas no se lavan y el barro se pone más fofo", explicó el realizador.Sánchez, en su cuenta de Facebook y en la charla con Campolitoral, agradeció especialmente a Matías Viera, dueño de la empresa de transporte, por permitirle realizar el video, así como a "Cacho" Delgado, "un ídolo del volante", y a "Cachito" Perello que se desempeñó en las cámaras.