Petróleo en suba: Pronostican que el barril volvería a costar 100 dólares

El precio del petróleo sigue en persistente avance en el mundo: el barril de la variedad Brent que se utiliza de referencia para el crudo local, cerró ayer en u$s79,28 y ya hay pronósticos de que volverá niveles de u$s100 durante el año próximo. De esta forma, desde el 1 de octubre, fecha desde la que está vigente la liberación del mercado argentino, la cotización ascendió más de u$s23, alrededor del 41%.En cuanto a las perspectivas, según un reporte del Bank of America, publicado por la agencia Bloomberg, los precios del petróleo podrían subir a u$s100 por barril en 2019, un nivel que no se registra desde 2014, a medida que los problemas de oferta en Venezuela e Irán afecten al mercado mundial.Por su parte, Goldman Sachs pronosticó que el Brent subirá hasta u$s82,50 en los próximos meses, aunque admitió cierta probabilidad de que los precios superen ese nivel, pero estimó que la cotización volverá a caer en 2019.Esta recuperación del petróleo afecta a la Argentina porque al liberarse el mercado,Desde el punto de los combustibles, ante el avance del crudo y el tipo de cambio, el titular de YPF, Miguel Gutiérrez, se ocupó esta semana de recordar quePero también sostuvo que "si por su envergadura eso no se puede trasladar en su totalidad al consumidor, se analizará qué mecanismo de compensación" puede aplicar el Gobierno.Gutiérrez indicó también que se debe esperar a ver "dónde aterrizan" el precio del petróleo y del tipo de cambio, pero dijo que YPF no puede resignar ingresos y que "tampoco nos vamos a endeudar como empresa".Las declaraciones del titular de la petrolera de mayoría estatal muestran la preocupación, creciente y compartida por las empresas privadas, de que no se pueda políticamente aplicar los aumentos que corresponderían y que el Estado no tenga recursos para una compensación.Ya dos días después de cerrado el acuerdo para el virtual congelamiento con el Ministerio de Energía, YPF afirmó en el comunicado a la Bolsa, que "las diferencias de precios acumuladas hasta ahora y aquellas que pudieran producirse durante este período de dos meses, serán gradualmente trasladadas a precios durante la segunda mitad del año, y de no poder compensarse totalmente por circunstancias de mercado, el Estado nacional se compromete a que las empresas refinadoras recuperen dichas diferencias mediante mecanismo a ser acordados antes de fin de año".O sea, está todo ya hablado entre el Gobierno y las petroleras que acordaron-YPF, Shell y Pan American Energy por Axión- , pero Gutiérrez ve la necesidad de insistir públicamente por si hubiera un cambio de planes, publica Ámbito Financiero.