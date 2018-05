Habrá descuentos del 30% en pasajes de colectivo de larga distancia

Los pasajes de ómnibus de larga distancia tendrán descuentos del 30% desde la próxima semana y hasta el 30 de junio para todos los destinos del país, anunciaron hoy los ministros de Turismo, Gustavo Santos, y de Transporte, Guillermo Dietrich , junto a los titulares de las Cámaras empresarias del sector.Los descuentos tienen como objetivo romper la estacionalidad que sufren los destinos turísticos en este periodo (a partir del 10 de mayo y hasta fines de junio es el período de más baja actividad), y generar mayor cantidad de pasajeros aprovechando la capacidad ociosa de las empresas de buses.Los pasajes se podrán comprar en la página ww.viajar.tur.ar, a través de las centrales de venta de pasajes de ómnibus disponibles en esta plataforma, que tiene por objetivo ser la vidriera que promociona las ofertas de los prestadores turísticos de todo el país durante la temporada baja.El 30% de descuento en pasajes es sobre la tarifa publicada en buses de larga distancia, por cada una de las empresas que adhieran a destinos seleccionados del país, y para acceder al descuento será obligatoria la permanencia de un mínimo de dos noches en destino.Santos destacó que el beneficio de esta promoción es para los turistas "que pueden acceden a pasajes a muy buen precio, a destinos de todo el país, durante todo el año"."Pero también es para los empresarios -agregó- ya que les permite vender plazas, en transporte y en alojamiento, que de otro modo no se aprovecharían, ya que no son stockeables"."En síntesis, son más argentinos viajando por Argentina y más actividad en un sector, el del turismo, cuyo aporte a la economía nacional sigue creciendo con fuerza", remarcó.Santos calificó a la página www.viajar.tur.ar como "una herramienta fundamental" porque será la plataforma que va a estar ofreciendo "novedades de este tipo durante todo el año"."Va a ser la posibilitad para que aparezcan las proporciones que no solo tienen que ver con el turismo de argentina, de transporte, de alojamiento, de paquetes, sino que también va a poner en foco lugares nuevos, emergentes que está desarrollando la argentina, por ejemplo los pueblos auténticos que no están en ninguna de las plataformas tradicionales de venta porque no están todavía en el radar del turismo masivo", precisó."Esto diferencial, que no está en ningún lado, lo emergente, va a aparecer como una opción para que todo aquella gente que quiera descubrir argentina pueda encontrar en esta página una herramienta", remarcó.El sitio web, que no tiene costo alguno para los que quieran promocionarse, es la oportunidad para que quienes trabajan en el sector puedan ofrecer sus mejores productos "para que cada vez más argentinos puedan viajar por el país y en mejores condiciones", dijo.Por su parte, el ministro Dietrich señalo que "la conectividad y el transporte en un país tan grande como el nuestro, son fundamentales para el turismo"."Ese sector, como dice el presidente Mauricio Macri, es motor de crecimiento; incluso en muchos lugares del interior del país es condición de que haya o no haya desarrollo", subrayó.