El dólar volvió a subir y cerró a $24,80 sin intervención del Banco Central

Luego del supermartes de renovación de Lebac, emisión de bonos y venta de divisas, una combinación con la que el Gobierno logró contener al dólar, la divisa arrancó este miércoles con una baja de 19 centavos en promedio en los bancos, pero pasado el mediodía recortó la depreciación y solo cedía 4 centavos, a $ 24,63 en el mercado minorista, para finalmente cerrar a $24,80.En tanto, en el mercado mayorista, que es donde operan bancos y grandes empresas y luego se toma de referencia para vender a los ahorristas, también comenzó cayendo con fuerza unos 19 centavos, para luego subir por encima del martes y volver a bajar. La baja era de 4 centavos, a $ 24,01. Finalmente, trepó hasta los $24,29.Después de ofertar durante dos días US$ 5.000 millones en $ 25, el Banco Central no participaba el miércoles del mercado de cambios, donde solo operaba la oferta y demanda privadas, publicóEl martes fue un día de tensión que el Gobierno logró atravesar mayoritariamente victorioso. El Banco Central logró renovar el 100% de sus Lebac (vencían nada menos que $ 616.000 millones) para que esos billetes no se fueran al dólar. Lo hizo pagando una tasa de 40%.Además, volvió a vender fuerte en el mercado cambiario y consiguió que la divisa estadounidense cierre a $ 24,67, una fuerte baja de 84 centavos. En la misma línea, el Ministerio de Finanzas emitió otros dos bonos en pesos y sumó $ 73.000 millones a tasas del 19% y el 20% a ocho y cinco años.Lo hizo para tentar a los inversores externos a ingresar dólares al país y apostar a instrumentos en pesos. Esos dólares que entraron sirvieron para abastecer al mercado y que no sea solo el BCRA quien venda para cubrir la demanda.En el Gobierno creen que, ahora, quedó atrás lo peor de una turbulencia cambiaria que produjo un aumento del dólar de 7,3% en los últimos 10 días.