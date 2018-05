Anses resaltó la gratuidad y alcances de la cuenta sueldo: Sus ventajas

La ANSES recordó que los pagos de todos los jubilados, pensionados y titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) y otras prestaciones son abonados a través de la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social en la entidad bancaria elegida.Esta cuenta constituye una caja de ahorro gratuita, sin costo de mantenimiento ni comisiones e incluye una tarjeta de débito que puede ser utilizada en cualquier cajero automático del país. Además, se pueden realizan extracciones de dinero, compras con reintegros y descuentos, transferencias, pagos de impuestos y servicios, entre otras gestiones.Asimismo, con la tarjeta, se puede crear una clave de banca electrónica para hacer consultas y efectuar operaciones bancarias desde una computadora o dispositivo móvil.Los titulares de estas cuentas no requieren de ningún servicio adicional para acceder a su haber ni a su tarjeta de débito (comisión, gasto por apertura de cuenta o mantenimiento, paquetes de productos bancarios, servicio de salud, etc.).Cualquier maniobra compulsiva por parte de la entidad bancaria a aceptar sus productos (tarjetas de crédito, seguros, etc.) deberá ser denunciada ante la ANSES a través del número 130 (gratuito desde teléfonos fijos), o bien, personalmente en las oficinas del organismo previsional.-No tiene costo.-No hay necesidad de realizar filas para el cobro de los haberes.-Se puede retirar dinero en cualquier horario y cajero automático de país.-Se puede retirar dinero en los diferentes canales alternativos disponibles (Pago Fácil, supermercados adheridos, etc.).-Mayor seguridad, ya que todas las transacciones se realizan con clave.-La reposición de la tarjeta, ya sea por deterioro o desmagnetización, se efectúa sin costo alguno en la entidad bancaria donde se encuentra radicada la cuenta.