Los premios de la Superliga: Cuánto dinero ganó cada club en el torneo

El acuerdo para el reparto de dinero fue un verdadero problema al comienzo de la Superliga, finalmente tras varios idas y vueltas, se definió que los clubes cobren una parte de ese dinero por mérito deportivo, es decir, según cómo terminan en la tabla de posiciones.Con el campeonato ya finalizado, finalmente se conoce cuánto va a recibir cada equipo por su puesto en la tabla final. Este cobro se hará mensualmente a lo largo del campeonato 2018/2019, pero teniendo en cuenta la tabla del torneo que acaba de finalizar.De los 3.500 millones de pesos anuales que pagan Fox y Turner, y tras deducir los porcentajes de AFA (18%), decreto 1212 (7% para aportes a la seguridad social) y Superliga (un 2% para gastos), la torta a distribuir es de $2.327.000.000, que, desde el próximo torneo, se dividirá por lo que indica el Estatuto: 50% en partes iguales, 25% por share televisivo y otro 25% por mérito deportivo -existe una limitante: los clubes que más cobren no van a poder recibir más de 2,2 veces en relación con los que menos perciban-.El último 25% equivale a $581.750.000, que en la temporada 2018/19 se distribuirá entre 30 equipos (los 28 actuales y los dos ascendidos). Esa plata se fracciona en 534 acciones. La diferencia en los montos se da en la cantidad de acciones que recibe cada club: cinco para el último (y los dos de la B Nacional), de manera ascendente hasta el 1°, que recibe 32 y seis acciones extra para Boca por ser el campeón.Un puesto más arriba o más abajo, que antes no significaba nada, ahora determinará el monto a recibir: la diferencia entre una posición es de $ 1.089.419, que es el valor de cada acción,. Por ejemplo, River con su victoria ante San Lorenzo subió dos puestos, o sea, ganó más de 2 millones de pesos. Como para pensar dos veces antes de regalar un partido o poner suplentes.2 Godoy Cruz 56 pts $33.771.9893 San Lorenzo 50 pts $32.682.5704 Huracan 48 27 pts $31.593.1515 Talleres (C) 46 pts $30.503.7326 Independiente 46 pts $29.414.3137 Racing Club 45 pts $28.324.8948 River Plate 45 pts $27.235.4759 Def y Justicia 44 pts $26.146.05610 Union 43 pts $25.056.63711 Colon 41 pts $23.967.21812 Argentinos 41 pts $22.877.79913 Belgrano 40 pts $21.788.38014 Velez 38 pts $20.698.96115 Atl Tucuman 36 pts $19.609.54216 Estudiantes (LP)36 pts $18.520.12317 Banfield 35 pts $17.430.70418 San Martin (SJ) 33 pts $16.341.28520 Rosario Central 32 pts $14.162.44721 Lanus 29 pts $13.073.02822 Newells* 27 pts $11.983.60923 Gimnasia (LP) 27 pts $10.894.19024 Tigre 24 pts $9.804.77125 Temperley 23 pts $8.715.35226 Chacarita 18 pts $7.625.93327 Arsenal 17 pts $6.536.31428 Olimpo 15 pts $5.447.095