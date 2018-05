Dujovne: "El 15 por ciento de inflación es una meta, no un pronóstico"

Economía Gobierno estimó que la inflación bajará en mayo y brindó apoyo a Banco Central

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que las metas de inflación que trazó su antecesor, Alfonso Prat Gay, se realizaron en momentos en que no había toda la información disponible y "sirvieron para anclar las expectativas" de suba de precios.La meta de inflación de 15% para este año "es una cifra a la que tendemos ir, pero como siempre digo, no es un pronóstico", dijo Dujovne, durante la rueda de prensa celebrada en el Palacio de Hacienda, en la que se anunció el resultado de la licitación de bonos.Consultado por los dichos del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, respecto a que el exministro de Economía Alfonso Prat Gay se equivocó en trazar unas metas de inflación que no se podían alcanzar, Dujovne explicó que esas estimaciones "fueron hechas a comienzos del 2016, cuando había muy poca información".Esas metas, que esperaban un máximo de 12% de inflación para este año y de 8% para el próximo, "fueron ambiciosas, pero sirvieron para anclar las expectativas" de un mayor aumento de precios en el comienzo de la gestión de Cambiemos.La inflación minorista alcanzó 2,7% en abril pasado y acumuló en el primer cuatrimestre del año una suba de 9,6%.