Vitacrem: denuncian vaciamiento de la empresa y "hay 20 empleados en la calle"

En el marco del conflicto que mantienen trabajadores de la firma Vitacrem de Concordia por retrasos en los pagos de salarios y la suspensión de nueve empleados, en los últimos días se sumaron "más novedades".Así lo indicó a, Jesús Venera, empleado de la firma Vitacrem luego de reconocer que de parte de la empresa,"Los trabajadores que estábamos suspendidos seguimos en esa situación, hasta el 28 de mayo, pero aún no hemos podido cobrar. Dialogamos con los dueños de la empresa el 10 de mayo; se retiraron supuestamente para ir a buscar dinero para pagar una parte de lo adeudado y no regresaron. Además, no han abierto más la firma: Desde el sábado 12, tiene las puertas cerradas, ni siquiera hay movimiento de administración. Pudimos observar también que los camiones no están más en la empresa", aseveró Venera.En el mismo sentido, reconoció:Para el trabajador "ha habido un vaciamiento de la empresa, lo que hemos venido denunciando desde hace un tiempo, y no nos dieron respuestas".", afirmó Venera.

No hay comunicación oficial

Consultado al respecto por, Emiliano Delgado, desde la Secretaría de Trabajo de la delegación Concordia, expresó: "No nos hemos notificado por parte de la empresa ni por parte de los trabajadores de esa situación de la que solo hemos tomado conocimiento por parte de los medios de prensa. Lo último que tenemos es la audiencia de la semana pasada, en donde se buscó solucionar de buena fe el conflicto que hay desde la empresa, con los trabajadores. No se hicieron presentes desde Vitacrem y por medio de una nota reafirmando las suspensiones"."Desde la parte de los trabajadores ya habían adelantado que iban a iniciar las acciones correspondientes, para poder impedir que se lleven las maquinarias, para que se mantengan las fuentes de trabajo", dijo Delgado.Extraoficialmente se conoció que los camiones no se encuentran y la firma que se cerró las puertas. En este sentido, el funcionario de la delegación Concordia afirmó que "seIntentamos darles todas las herramientas posibles para evitar el cierre de las puertas". A juicio del funcionario de Trabajo, la empresa "ha tomado una actitud bastante egoísta" y "ha dejado a estas familias en la calle de manera inescrupulosa"."La Justicia podrá utilizar lo que haya quedado de liquidez, como por ejemplo cuentas bancarias a nombre de la empresa o asociados, trabar embargos a la maquinaria o vehículos a nombre de la firma, y con eso poder garantizar los pagos a los trabajadores", expresó Delgado, respecto de los próximos pasos, de confirmarse el cierre de la empresa.