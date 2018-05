Gobierno estimó que la inflación bajará en mayo y brindó apoyo a Banco Central

"Estamos convencidos de que la inflación va a bajar en la Argentina", subrayó en conferencia de prensa, mientras consideró que "si uno mira la inflación de 2016 y 2017, se ve una clara tendencia a la baja".Junto al ministro de Finanzas, Luis Caputo, Dujovne resaltó que en abril hubo una "fuerte suba de precios regulados"."Las metas de inflación que tuvo la Argentina se pusieron con poca información respecto del curso económico y sin dudas fueron ambiciosas", consideró, y señaló que la "meta es una meta, no un pronóstico"."Es una forma de organizarnos. El Banco Central tiene todo el apoyo del Gobierno para aproximarse", insistió Dujovne.El ministro de Finanzas, Luis", sostuvo Caputo.Caputo destacó: "Hemos podido hacer esta licitación en lo que fue el peor día para los mercados emergentes del año", y agregó que es "una señal que no le pasa desapercibida a nadie, aunque no quiero hacer futurología".Consideró que el resultado de la licitación "estuvo a acorde con las tasas que se pagan hoy en el mercado" y resaltó también que el Banco Central renovó el vencimiento de LEBAC "tal como esperábamos y sin ningún problema".El ministro reiteró que el gobierno no realizará por este año ninguna colocación de deuda en el mercado internacional y dejó abierta la posibilidad de que tampoco lo haga en el 2019 "de acuerdo a los resultados que hemos iniciado ante el FMI".Caputo informó que en la licitación se adjudicaron 36.872 millones de pesos en Bonos del Tesoro Nacional (BOTE2023), en pesos a tasa fija con vencimiento en el 2023 y otos 36.378 millones de bonos similares (BOTE 2026), pero con vencimiento en el 2026.Finanzas informó que para los títulos a cinco años se recibieron órdenes por 38.147 millones y que la adjudicación se realizó "a un precio de corte de $ 884 por cada 1.000, lo cual representa una tasa interna de retorno efectiva anual de 21% y un rendimiento en base semestral anualizado de 20%".Para los BOTE 2026 se recibieron órdenes por $ 36.888 millones y se adjudicaron "a un precio de corte de $ 868,20 por cada 1.000 pesos, lo cual representa una tasa interna de retorno efectiva anual de 19,90% y un rendimiento en base semestral anualizado de 19%". .NA.