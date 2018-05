"El productor agropecuario hace patria todos los días", dijeron desde la Fedeco

El titular de la Federación de Cooperativas de Entre Ríos (Fedeco) Daniel Kindebaluc, respondió a los dichos de la diputada Elisa Carrió quien pidió al campo "hagan patria y liquiden la soja".



Defendió a los productores rurales al afirmar que "si hay alguien que hace patria todos los días, justamente es el productor agropecuario, desde el tambero, el ganadero, el agricultor, que sale a trabajar a veces sabiendo que los números no le van a dar".



Consideró "desafortunado el mensaje de la diputada Carrió", porque si bien "hay mucha soja sin vender, cosa que es real, incluso hay soja de la campaña anterior sin vender, el problema es que lo que está en manos de los productores es mínimo, eso fue lo que le faltó relevar antes de emitir esa opinión". En el caso de Entre Ríos, incluso "la cosecha de este año no les va a alcanzar ni para cubrir los insumos", agregó a APF.



Sucede que la liquidación de los dólares de exportación la realizan los exportadores en un 98 por ciento, solo hay un dos por ciento de los productores que exportan y liquidan en forma directa. "Normalmente es el exportador, una multinacional o algún acopio grande el que puede especular y es su negocio, no está prohibido que lo haga. Si tiene expectativa de suba del tipo de cambio o de la soja y decidió retenerla, en la medida que pague los impuestos que corresponda, está en su derecho de hacerlo. Tal vez como una cuestión ética podría colaborar vendiendo, pero son decisiones que tienen que tomar ellos", reflexionó el productor local.



Ante las declaraciones de Carrió, evaluó que "son muy pocos los políticos que conocen, primero de economía, y segundo de los manejos del sector agropecuario. Seguramente a ella (por la diputada) le han informado que había mucha soja sin vender y salió con ese mensaje, le faltó constatar en manos de quien estaba esa soja". El impacto del dólar en el sector Según Kindebaluc el impacto de la crisis cambiaria depende de la actividad. "Un productor agropecuario que produce básicamente bienes exportables, como la soja, le va a venir bien, porque la soja está subiendo por el problema climático argentino y a su vez está subiendo el tipo de cambio".



Pero por otro lado, "tenemos todos los otros sectores, como tamberos, avícolas o porcinos que tienen gran parte de los insumos dolarizados y su precio de venta es en pesos, esa gente queda totalmente descolocada ante esta situación", aclaró.



A su vez se debe considerar que ante la imposibilidad de cubrir los costos de los insumos, que siempre se cotizan en dólares, el productor tendrá que "recurrir a algún banco o cooperativa, y la deuda va a ser en pesos por un importe mayor", completó.