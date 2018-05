El dólar bajó 90 centavos y cerró a $ 24,63 con intervención del Banco Central

Luego del récord del lunes, y en una jornada de "súper vencimientos" de Lebacs, el dólar finalmente registró una caída y terminó cerrando en el mercado minorista a $24,63. El mayorista, en tanto, se comercializó a $24,05.Igual que el lunes, durante la jornada autoridad monetaria salió a jugar fuerte para aplacar la fiebre verde. Volvió a ofrecer unos US$ 5.000 millones a $ 25, en un intento de fijarle un techo a la divisa. Y vendió más de US$ 700 millones para que no pase ese límite.Sumado a eso, hubo ingresos desde el exterior.La baja se produjo en línea con el mayorista cayó 94 centavos a $ 24,05. El blue, en tanto, desciende a $ 26.Con el mercado atento al megavencimiento de Lebac, el dólar se hundió 3,5% (90 centavos) este martes a $ 24,63 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio deFue en sintonía con el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), donde la divisa cedió 94 centavos (-3,8%) a $ 24,05, en medio del desarme de posiciones y buenos ingresos desde el exterior, que se sumaron a la intervención del Banco Central en el mercado de futuros de Lebac y la oferta de u$s 5.000 millones en la plaza cambiaria, de los cuales habría vendido unos u$s 700 millones.Además, el Ministerio de Finanzas reabrió la licitación de dos bonos: el BOTE 2023 con tasa a 16% y BOTE 2026 con tasa a 15,50% con el objetivo de absorber los pesos disponibles en la plaza.Los máximos se anotaron en el arranque de la jornada cuando la demanda por cobertura tomó la propuesta de venta del Banco Central e hizo que el dólar se mantuviera en los $ 25. Las ventas oficiales fueron abasteciendo, en este sentido, todos los pedidos de compra destinados a cubrir posiciones y a atender obligaciones con el exterior; hasta que, a media jornada, la tutela de la autoridad monetaria dejó de ser necesaria porque se verificó un cambio de tendencia. En este contexto, el volumen negociado descendió un 5% a u$s 1.257 millones.Es que el desarme de posiciones y los fuertes ingresos desde el exterior generaron una baja abrupta de la cotización haciéndole perforar el piso de los $ 24 y tocar mínimos en los $ 23,60 en los momentos de mayor intensidad de la oferta. Sobre el final, una leve recomposición de la demanda hizo que el tipo de cambio se acomodara unos centavos arriba.El analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, puntualizó que "en una jornada decisiva, la autoridad monetaria logró sortear el acecho de una demanda y evitar que ésta tuviera impacto en el valor del dólar" y resaltó que "el precio fijado como límite superior por la autoridad de control no fue rebasado sino que, por el contrario, la combinación de varios factores y estrategias de regulación lograron que el precio perdiera poco más de la mitad de la ganancia obtenida en el cierre previo (había subido un 7,4%)".En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó a un promedio del 44% TNA. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 187 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se operaba el plazo de 37 días a 40,1% y la de 92 días al 38,2% TNA.En el Rofex, donde se negociaron u$s 1.386 millones, más del 70 % se operó entre mayo y junio, a $24,60 y $25,50 con una tasa de 52,2% y 47,8% respectivamente. Los plazos bajaron más de un peso, ante la presencia del BCRA, en el mercado de futuros, según datos de ABC Mercado de Cambios.En la plaza paralela local, por su parte, el blue retrocede 80 centavos a $ 26, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, subió ayer $ 1,6 (6,6%) a $ 24,13.Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron ayer u$s 1.006 millones hasta los u$s 53.411 millones.