El dólar se cotiza a $ 24,60 por oferta privada y la intervención del Central

Luego del récord del lunes, y en una jornada de "súper vencimientos" de Lebacs, el dólar mayorista cotizó casi todo el día en $ 24,99. Hasta que apareció la oferta privada y tuvo una fuerte caída, que se reflejó también en el minorista.Con el mercado atento al megavencimiento de Lebac, el dólar se hunde 90 centavos este martes a $ 24,60 en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio deEs en sintonía con el Mercado Libre y Único de Cambios (MULC), donde la divisa cede 1,1 centavos (-4,6%) a $ 23,85 en medio de una aparición de la oferta privada, la intervención del Banco Central en el mercado de futuros de Lebac y de la reapertura de la licitación de bonos del Tesoro en pesos, los BOTES 2026 y 2033, indicaron operadores.Al tiempo que señalaron que la autoridad monetaria ofrece desde la primera parte de la rueda unos u$s 5.000 millones a $ 25 para fijarle un techo a la divisa, de los cuales habría vendido u$s 650 millones en las dos primeras horas de la rueda.En la plaza paralela local, por su parte, el blue se mantiene sin variantes a $ 26,80, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", en tanto, subió ayer $ 1,6 (6,6%) a $ 24,13.Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron ayer u$s 1.006 millones hasta los u$s 53.411 millones.